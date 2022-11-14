Новый президентский рейтинг: один из участников быстро наращивает популярность

На первой строке рейтинга остается глава страны Гитанас Науседа. В сентябре за него планировали голосовать 16,8% участников опроса, а в октябре - 15,4%.

Адвокат Вегеле за месяц упрочил свою позицию и занимает второе место. В сентябре за него планировали голосовать 8,9%, а в октябре уже 12,1% респондентов. Это изменение, выходящее за рамки погрешности.

На третьем месте рейтинга – премьер-министр Ингрида Шимоните (в сентябре 7,9%, а в октябре 10,8%).

Далее идет бывший премьер Саулюс Сквернялис - соответственно 4,7% и 5,1%.

На пятом месте председатель социал-демократов, европарламентарий Вилия Блинкявичюте - в сентябре 6,2%, в октябре – 5%.

На шестом месте рейтинга – министр обороны Арвидас Анушаускас (5,6% и 3,7%).

Спикера парламента Викторию Чмилите-Нильсен на посту президента хотели бы видеть соответственно 2% и 3,1% респондентов.

На восьмом месте – общественный деятель Андрюс Тапинас (3,8% и 3%).

Рейтинг завершает член партии "Свобода и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис. Его фамилия включена в рейтинг впервые, в октябре за него голосовали бы 2,9% укчастников опроса.

За другого кандидата голосовали бы 10,7% респондентов, еще 8,7% не голосовали бы вообще, а 19,5% не знали, за кого голосовать.

В списке были фамилии Аурелиюса Вериги, Ремигиюса Шимашюса, Аушры Малдейкене, Вальдемара Томашевского, Пятраса Гражулиса, Габриэлюса Ландсбергиса, Токаса Масюлиса и Рамунаса Карбаускиса, однако они собрали меньше чем по 2% голосов.