Новый поворот в истории вильнюсского стадиона: проект будет спасать Авулис

"Сегодня мы представим все новости об обросшем легендами строительстве многофункционального комплекса. Из проекта выходит фонд BaltCap,на его место приходит Hanner", – сказал мэр.
"По сути, у нас остается действующий договор с концессионером, проект жив, определенные моменты позже будут согласованы и представлены горсовету, но основная мысль - сегодня у нас есть принципиальное соглашение между Hanner и BaltCap о передаче акций", – прибавил глава города.
Основные шаги будут предприняты в ближайшее время, сказал Бенкунскас.
На ближайшем заседании горсовета представят проект решения об изменении договора с концессионером, цена будет индексироваться. Сумму мэр не назвал.
"Проводили анализы, подсчеты, поскольку договор сложный, там есть разные подсчеты, их согласовывают с контролирующими ведомствами. В ближайшее время будут названы суммы, их представят горсовету и обществу", – заметил Бенкунскас.
По его словам, будут фиксировать и такие моменты - муниципалитет и министерство покупают дополнительные работы для многофункционального центра. Количество мест на стадионе увеличат до 18 000 (на 3000) 18.
Авулис обещает, что компания ответственно возьмется за работу.
"Мы отозвались на просьбы и приглашения, мы ответственно возьмемся за работу. Думаю, у нас достаточно опыта, есть финансовые ресурсы. Думаю, мы сделаем стадион, в 2026 г. сможем играть в футбол. Больше пока ничего не хочу говорить, Это принципиальное соглашение, когда будет одобрение горсовета, тогда будут подробности", – сказал предприниматель.
Заседание горсовета состоится 28 февраля.
История строительства нацстадиона в последнее время была омрачена новыми деталями. Бывшего партнера фонда BaltCap, который управлял компанией Vilniaus daugiafunkcis kompleksas, Шарунаса Стяпукониса обвинили в присвоении и растрате миллионов из фонда.
В интервью BNS партнер BaltCap Симонас Густайнис сказал, что Стяпуконис мог растратить больше 30 млн. евро.
BaltCap расторг договор со Стяпуконисом в ноябре 2023 года и обратился в правоохрану, когда выявил проблемы в финансах фонда.
Расследование дела Стяпукониса контролирует Европейская прокуратура, им занимается Служба расследования финансовых преступлений.