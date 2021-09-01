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Периодическое тестирование работников в Литве по-прежнему вызывает напряжение. Некоторые непривитые и неболевшие ковидом работники отказываются тестироваться.
Новый порядок в связи с COVID-19 вызывает напряжение: люди просто уходят с работы
© DELFI / Andrius Ufartas

Таких специалистов приходится отстранять от работы, однако некоторые из них выбирают более простой путь - уходят сами. Некоторые компании покинули десятки работников.

Профсоюзы утверждают, что этого и стоило ожидать, а последние решения власти балансируют на грани, сообщают новости телеканала LNK.

"Психологическое и эмоциональное напряжение на работе сложно описать", – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

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Это напряжение повышают как тестирование, так и вакцинация.

"Работодатели радостно встретили эти меры, но что они будут делать, когда люди начнут уходить с работы, а новых работников они не смогут найти?" – сказала Ругинене.

Работники уходят уже сейчас.

"Есть такие работники, которые сразу и категорически отказались от тестирования и ушли. Это 50 человек", – сказал представитель сети Maximа Томас Башаровас.

С ними пытались говорить, но, по словам Башароваса, "диалог не получился".

"Мы всегда говорим с работниками, но у этих была категорическая позиция. Они отказались по принципиальным убеждениям", – сказал он. Всего в сети работают около 12 000 человек.

Об уходе работников говорят и другие торговые сети. Например, представитель Norfа конкретные цифры не назвал, что указал, что "Несколько человек ушли".

Служба занятости фиксирует определенные тенденции – с работы уходят строители, водители, работники гостиниц и сектора общепита.

"Служба занятости с конца июля и до сегодняшнего дня наблюдает рост числа новых безработных. Если говорить о цифрах, то в июле зарегистрировали 21 000 безработных", – сказала директор службы Инга Балнаносене. Однако, нельзя утверждать, что все эти люди ушли с работы из-за введения нового порядка.

Правда, даже Службе занятости известно, что часть работников называет это одной из причин ухода с работы.

"Люди не говорят о тестировании или вакцинации как об основной причине ухода, но называют это одной из причин. (…) Альтернативы есть, но люди выбирают, как сказала бы я - более простой путь", – сказала Балнаносене.

Если с работы уходит продавец-кассир, на другом рабочем месте его ждут те же требования, поэтому человеку придется менять профессию.

"Менять профессию люди также не склонны", – заметила Балнаносене.

Однако в тех же торговых сетях привито немало работников, в некоторых - до 80%.

"Мы провели масштабную кампанию внутренней коммуникации, посвященную вакцинации. Приглашали врачей, которые рассказывали о вакцинах и опровергали разные мифы", – сказала представитель сети IKI Вайда Будрене.

Она рассказала, что количество привитых работников увеличилось и после требования обязательно тестироваться непривитым и людям без иммунитета. Те, кто против действующего порядка, но не хотят уходить с работы, все равно не могут работать.

"У нас были отдельные случаи, когда работники не хотели ни вакцинироваться, ни тестироваться. Мы в таких случаях должны были действовать по закону, нескольких работников отстранили от работы", – сказала представитель LIDL Лина Скерсите.

Ругинене считает, что работодатели балансируют на грани.

"С одной стороны мы можем давить на работника, но будет ли это способствовать здоровой обстановке на рабочем месте? Я в этом очень сомневаюсь", – сказала она.

Пока еще регулярное тестирование оплачивает государство, но с 13 сентября ситуация изменится - платить придется работникам или работодателям.

"Я не знаю, чего добивается государство, принимая такие решения", – сказала Ругинене.

Некоторые компании стараются лавировать, чтобы это требование не стало бременем для работников.

"Мы думаем о том, кка облегчить положение работников, как компенсировать расходы на тестирование", – сказала представитель Rimi Lietuvа Вайда Кайкарене.

Некоторые компании за вакцинацию дают работникам не только купоны, но и другие подарки, кроме того, им оплачивают время, потраченное на вакцинацию, расходы на транспорт, подарки на проведение досуга. "У нас работники могут выбрать подарок - полотенце, пляжную симку или бутылку для воды", – сказала представитель LIDL.

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