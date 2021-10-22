Новый порядок привел к формированию очередей около магазинов

Торговцы говорят, что все в порядке, но признают, что в некоторых магазинах образовались очереди.

Одни покупатели недовольны таким порядком, другие злятся, что власти не смогли заставить всех привиться, а третьи идут на хитрости, чтобы избежать очередей. Многим покупателям не понравилось, что торговцы не позаботились о том, чтобы люди могли спрятаться от дождя.

Маленькие магазины сейчас должны выбирать - принимать только клиентов с "паспортом возможностей" или же регулировать потоки в зависимости от площади.

Охранники говорят, что очереди обычно появляются, когда в магазин пытаются попасть люди без "паспорта возможностей".

"Пока мы выясняем с ним отношения, выслушиваем его упреки, мотивы, за его спиной образуется очередь", – сказал охранник Анатолий работающий в магазине Maximа в Вильнюсе.

Охранник магазина Lidl в столичном районе Науининкай сказал, что без документа пришло немало людей – одни надеются проскользнуть без него, другие просто не знали о новом порядке.

"Приходят, многие приходят без документа", – сказал охранник.

Покупательница Сигита была возмущена новым порядком: "Я живу рядом, оставила детей соседке, чтобы купить молока и капусты, а меня не пускают".

Она заявила, что не будет прививаться из принципа, если "в Литве так будет".

"Будут заставлять прививаться здоровых, не будут пускать их в магазины, так ограничивают права человека, а еще возмущаются порядком в Беларуси и России. Здесь похожие репрессии", – сказала она.

Услышав этот разговор Ришард Наумович хотел купить для женщины продукты, но она только рукой махнула.

"Дала бы евро на пивко, я бы ей купил, не трудно", – сказал он.

на вопрос, сколько он заработал на такой "услуге", он ответил, что пока 5 евро.

"Знаете, жалеют люди. Одной семье, которая с детьми была, купил две коробки свечей, хлеб, колбасу, соки всякие, полную телегу привез, а они одну монетку мне оставили", – сказал он.

63-летняя Доротея Петрулене предлагает впускать людей в одну дверь, а выпускать через другую. Так, по ее мнению, будет меньше заторов.

69-летний Юозас Гавянис сказал, что ему надо не в магазин, а в аптеку: "Но дверь одна, вот и не впускают".

21-летний Гедрюс хотел бы, чтобы хотя бы в час пик впускали только людей с "паспортом возможностей", а в другое время пусть принимают всех, кого хотят.

"Знали бы свой час и все", – сказал молодой человек.

Моника, у которой нет "паспорта возможностей" сожалела, что около магазинов нет навеса, где можно спрятаться от дождя.

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что с пятницы количество покупателей ограничено в магазинах Maxima X.

"Пока все в порядке, но около некоторых магазинов формируются очереди", – заметила она.

Она сказала, что за ситуацией наблюдают и через несколько недель примут какие-то решения.

Сеть Lidl решила обслуживать только клиентов с "паспортом возможностей". Пресс-секретарь Lidl Lietuvа Лина Скерсите сказала, что документы проверяют охранники.

Торговая сеть Iki регулирует количество покупателей с помощью корзинок.

Каждый магазин Rimi в отдельности будет решать, как осуществлять новые требования.