Новый пакет санкций и 50 млрд для Украины. Евродайджест: главные события недели

Что случилось? В понедельник Еврокомиссия предложила реформу трансграничного налогообложения, призванную сделать процедуру удержания налогов более эффективной и безопасной. Основные адресаты идеи — европейцы, инвестирующие в экономику другой страны ЕС и из-за этого обязанные платить налоги на проценты или дивиденды в двух юрисдикциях. По оценке ЕК, существующий сейчас механизм соглашений об избежании двойного налогообложения, которые заключили между собой многие страны Евросоюза, недостаточно эффективен — связанные с ним бюрократические процедуры занимают время. Более того, зачастую инвесторы сталкиваются с необходимостью заполнять отчетность на незнакомых им языках — это отталкивает их от желания вкладывать свои накопления в европейскую экономику, а также провоцирует налоговые преступления. "Наше предложение будет способствовать дальнейшему поощрению трансграничных инвестиций в ЕС, что приведет к более сильному, более конкурентоспособному рынку и более эффективному функционированию Союза рынков капитала. Это еще один шаг в правильном направлении, который сделает налогообложение более справедливым, удобным и актуальным для нашего цифрового мира", — заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.