Новый отчет ЕС: недееспособные люди могут участвовать в голосованиях, но решены не все проблемы

В отчете FRA сказано, что в 15 странах Европы – Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Германии, Греции, Франции, Венгрии, Латвии, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Словакии и Испании – недееспособные люди сталкиваются с проблемами во время голосования.
В части стран не хватает сенсорных приборов для голосования, информации, написанной шрифтом Брайля, озвучивания данных и доступной информации, кроме того, не все избирательные участки устроены в местах доступных для инвалидов, в некоторых странах все еще запрещено голосовать людям из учреждений социальной опеки.
Директор FRA Сирпа Раутио сказала, что возможность участвовать в голосованиях и быть избранным - это элементы хорошо действующей демократии. Однако в ЕС, по ее словам, слишком много недееспособных людей и инвалидов еще не может пользоваться этим правом.
„Прогресс есть, но еще надо много сделать, чтобы решить затянувшиеся проблемы, и голос недееспособных людей был услышан“, – сказала она.
С какими проблемами сталкиваются инвалиды
Эксперт Литовского форума, объединяющего организации недееспособных людей и инвалидов, Лина Гарбенчюте сказала, что долгое время основной проблемой была недоступность избирательных участков.
По ее словам, считалось, что инвалиды голосуют на дому, поэтому ничего делать не надо.
„Однако для многих выборы - праздник демократии, люди ходят голосовать с членами семьи, друзьями, поэтому - почему ступеньки и высокие пороги должны вырастать у них на пути?“, – вопрошает собеседница.
„Конечно, прекрасно, что можно голосовать на дому, ведь некоторым в силу состояния здоровья сложно приехать на избирательный участок, но недоступность участка не должно быть препятствием, особенно, когда участки оборудуют в муниципалитетах, школах, городских и районных учреждениях. Ведь они должны быть доступны для всех“, – прибавила она.
По словам Гарбенчюте, другая проблема – недоступность информации.
„Некоторым избирателям не хватает информации – набранной шрифтом Брайля, на языке жестов, на доступном языке“, – заметила она.
Специалист отмечает, что голосование в учреждениях – местах опеки, колониях, больницах – также не проходит гладко.
„Об этом у нас имеется немного информации. Люди, находящиеся в таких местах, также имеют право голоса, однако у нас мало информации о том, как их право гарантируется“, – сказала Гарбенчюте.
Вызовы еще есть, но с 2018 г. года инвалидам в Литве голосовать стало легче
Депутат, председатель Комиссии по правам инвалидов Моника Ошмянскене заметила, что в последнее время условия стали намного лучше.
По ее словам, это результат работы неправительственных организаций, кроме того, в 2018 г. состоялся судебный процесс - два истца выиграли дело против ГИК и муниципалитетов Вильнюса и Вильнюсского района.
„С тех пор ситуация улучшилась. ГИК прилагает немало усилий, чтобы избирательные участки были доступны для инвалидов. Отчет FRA показал, что 88% участков сейчас доступны инвалидам-колясочникам. Кроме того, появились более широкие кабины для голосования с низкими столами“, – заметила она.
Депутат отметила, что было бы еще лучше, если бы все участки были доступны для недееспособных людей.
„К сожалению, пока этого нет, поскольку участки оборудуют в школах, библиотеках и других публичных учреждениях“, – сказала она.
Ошмянскене подчеркнула важность комплексного подхода.
„Бывают такие ситуации, когда вход в здание приспособлен, но негде припарковаться или на пути к участку невозможно заехать на высокие бортики тротуара и т.д. Совсем недавно я слышала, что человека в коляске заносили в помещение участка на руках. Это недопустимо. К счастью, есть альтернативы – можно голосовать в разных участках или досрочно в удобном месте. Кроме того, люди могут голосовать на дому“, – сказала Ошмянскене.
По ее словам, сейчас больше возможности голосовать без помощи посторонних есть и у слабовидящих – они могут пользоваться специальными шаблонами. Собеседница подчеркнула, что мы слишком быстро списываем людей с расстройством интеллекта или психосоциальной недееспособностью, у них нет возможности участвовать в голосовании.
„Это неверная установка. Социальные работники и педагоги, работающие с этими людьми, а также члены их семьи должны помочь им найти информацию, чтобы эти люди могли выбрать лучшего, по их мнению, кандидата, чтобы они знали, как голосовать. Ведь это тоже граждане Литвы со своим мнением, их нельзя игнорировать. Уже можно найти программы партий в доступном варианте, но не все люди умеют пользоваться компьютерами, не все знают, где искать такие программы“, – сказала депутат.
Способы решения проблем
Гарбенчюте сказала, что способы решения этих проблем простые и сложные одновременно.
„По сути, мы должны больше думать, как снижать барьеры в нашем окружении. Ведь это важно не только для инвалидов, но и для родителей с колясками, для людей старшего возраста и для всех, кто сталкивается со временными проблемами передвижения. Наши города в этом плане недружественные, поэтому нам надо быстрее устранять эти барьеры“, – заметила она.
С ней согласна и депутат Ошмянскене, подчеркивая, что тут важно понимание, что все государственные учреждения, без исключения, должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями передвижения. Тогда, по ее словам, не будет никаких проблем с избирательными участками. Гарбенчюте заметила, что доступность информации – актуальная тема не только для людей с расстройством интеллекта, но и для многих других людей.
„Тут можно похвалить команду ГИК, которая больше не обсуждает вопрос доступности услуг для инвалидов, а на практике вводит новшества. Например, все дебаты ГИК переводят на язык жестов. Раньше этого не было, поэтому слабослышашие люди редко участвовали в выборах, они не понимали содержание дискуссий“, – сказала она.
„Важно, чтобы физические и информационные барьеры снимались, тогда на выборы будет приходить больше недееспособных людей, и среди кандидатов их будет больше“, – прибавила Гарбенчюте.
Ситуация в других странах ЕС
По данным Еврокомиссии, в ЕС 87 млн. недееспособных людей, а в 2019 г. больше 800 000 граждан ЕС из-за инвалидности не ходили на выборы. По словам представителя FRA Николь Ромэйн (интервью испанскому El Confidencial), в 2019 г. во время выборов в ЕП был достигнут определенный прогресс в деле обеспечения условий для голосования инвалидов. Например, во Франции, Люксембурге, в Ирландии и Словении сняли запрет на голосование для людей с расстройством интеллекта и с психосоциальной инвалидностью. Некоторые страны ЕС улучшили доступность избирательных участков.
Однако Ромэйн подчеркнула, что для обеспечения полного доступа к голосованию для недееспособных людей еще есть над чем работать. Она призывает все страны ЕС снять ограничение на участие в голосовании для людей, находящихся под опекой (они есть в Болгарии, на Кипре, в Эстонии, на Мальте, в Польше, Португалии и Румынии) и поддерживать инвалидов, чтобы они могли отдавать свой голос на выборах.
По данным FRA, из 27 стран ЕС в 2014 г. только у 12 были юридические стандарты доступности избирательных участков. В 2024 г. они уже были в 14 странах (Австрии, Бельгии, Эстонии, Греции, Франции, Италии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Румынии, Словении, Испании, Португалии и Швеции). Однако на Кипре, в Италии, Латвии, на Мальте, в Польше, на Кипре, в Словакии и Словении еще нет исчерпывающих документов, регламентирующих эту сферу.
Журналист испанского портала El Confidencial Ана Сомавилла и ее коллега Лола Гарциа-Айофрин заметили, что Конституция Испании гарантирует всеобщее право на участие в выборах, это значит, что у всех есть право голосовать и выдвигать свою кандидатуру, безо всяких ограничений.
32-летний программист Ориол Гомез-Сентис из Испании сказал, что система голосования в Испании приспособлена для недееспособных людей, поскольку она приспособлена для слабовидящих - он сам пользуется документами на шрифте Брайля, ранее ему приходилось просить о помощи окружающих. Правда, он заметил, что система голосования в Испании никогда полностью не была приспособлена для людей с инвалидностью.
Журналист болгарского портала Mediapool.bg Красен Николов сказал, что в Болгарии созданы условия для голосования большей части недееспособных людей, например, есть возможность спутникового голосования или голосования на дому.