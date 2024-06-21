Новый отчет ЕС: недееспособные люди могут участвовать в голосованиях, но решены не все проблемы

В новом отчете Агентства ЕС по основным правам (FRA) сказано, что в большинстве стран ЕС удалось улучшить условия для голосования недееспособных людей, если сравнивать с тем, что было на предыдущих выборах. Однако подчеркивается, что некоторые группы лиц с особыми потребностями в части стран все еще сталкиваются с препятствиями. Специалисты в Литве говорят, что несмотря на то, что в нашей стране еще есть вызовы в сфере голосования недееспособных людей, сейчас весь процесс легче, чем прежде. Это результат работы неправительственных организаций, а также судебного процесса 2018 г., во время которого два человека выиграли дело против Главизбиркома (ГИК) и Вильнюсского муниципалитета, а также муниципалитета Вильнюсского района из-за того, что у них не было возможности попасть на избирательные участки.