Новый опрос: за кого будут голосовать вильнюсцы на муниципальных выборах

В опросе участвовал 401 респондент. Максимальная погрешность результатов опроса - 5%.

Результаты показали, что больше всего голосов получит список "Свобода и справедливость" (лидер Артурас Зуокас). За него намерены голосовать 14% респондентов.

Далее идут консерваторы с Валдасом Бенкунскасом во главе - 11,5%.

За ИАПЛ-СХС (лидер Эдита Тамошюнайте) намерены голосовать 9% участников опроса.

За ней идет Партия свободы с Ремигиюсом Шимашюсом во главе (7,5%).

Далее – Партия труда, лидером списка которой является Ева Качинскайте-Урбонене - 4,5%.

За Национальное объединение (лидер Витаутас Синица) намерены голосовать 4,5% респондентов.

Последняя политическая партия, которая преодолеет 4% барьер - Литовские социал-демократы (лидер списка Повилас Пинялис). За соцдемов намерены голосовать 4% респондентов.

Далее идет Литовская партия зеленых (3,7%), Литовский союз крестьян и зеленых (3,7%), демократический союз "Во имя Литвы" (3,2%), Движение либералов (2,5%), Христианский союз (1,7%), партия "Молодая Литва" (1,2%), союз Народа и справедливости (центристы, народники) (1,2%) и Литовская партия регионов (1%).

18% респондентов сказали, что не знают, за кого голосовать, еще 8,7% не собираются голосовать.