Новый налог на недвижимость может побудить некоторых жителей попытаться избежать его уплаты

Минфин недавно представил проект нового налога на недвижимость. Сообщается, что медиана и переменный прогрессивный тариф будут касаться только того объекта, в котором человек декларировал место жительства, за другие объекты владелец будет платить налог со всей стоимости.

Это значит, что теоретически жители могут менять декларацию места жительства, чтобы платить меньший налог.

Например, если у человека есть два объекта – один в Вильнюсе (стоимость 70 000 евро), а другой – в Ниде (стоимость 200 000 евро). В данном случае выгоднее декларировать место жительства в Ниде - тогда с суммы больше одной медианы, с учетом прогрессивного налога он заплатит 0,06%, а с той, которая выше двух медиан – 0,1%. А за жилье в Вильнюсе заплатит, скажем, наименьший налог - 0,1% (тарифы на неосновное жилье будет устанавливать муниципалитет, они будут от 0,1 до 1% от всей стоимости), в таком случае налог составит 70 евро в год.

Если же основным жильем будет вильнюсское, то при тарифе 0,1% за квартиру в Ниде придется заплатить 200 евро, а при тарифе 1% - 2000 евро в год.

Представитель Центробанка Литвы Альгирдас Папестрис сказал, что ЦБ поддерживает введение всеобщего налога на недвижимость и более частый пересмотр стоимости недвижимости.

"Но мы видим пространство для совершенствования предложенного налога, чтобы он стал понятнее налогоплательщикам", – сказал эксперт ЦБ.

Он заметил, что по подсчетам Минфина, за год за счет введения этого налога будут получать от 18 до чуть больше 100 млн. евро дохода (зависит от выбранных тарифов), но велика вероятность того, что муниципалитеты под воздействием политического давления будут применять минимальные тарифы, поэтому полученных доходов не хватит на улучшение инфраструктуры.

ЦБ считает, что не должны разделять налоговую базу основного и неосновного жилья, надо облагать налогами общую стоимость недвижимости, а не отдельные объекты.

"Налоговые тарифы должны быть одинаковыми во всей стране, они должны быть прогрессивными, больше налогов должны платить с дорогого жилья. Более высокий тариф должен применяться к недвижимости, в которой не живут, это побудит эффективнее пользоваться недвижимостью", – сказал Папестрис.

На вопрос, не побудит ли предложенный порядок, менять декларацию места жительства, чтобы сэкономить, а также переписать недвижимость на близких, эксперт сказал, что эта тенденция возможна.

"Да, на самом деле, если база налогообложения будет разной, появятся предпосылки для того, чтобы избежать уплаты налога, например, переписать жилье на родственников или декларировать место жительства в другом объекте", – сказал Папестрис.

Минфин указал, что навряд ли люди будут менять декларацию места жительства, руководствуясь только сменой налога на недвижимость с 2026 г.

"Обращаем внимание на то, что декларация места жительства больше связана с получением услуг. Например, от декларации места жительства зависит, в какой детский сад или школу будет ходить ребенок, меняется место голосования. Кроме того, подоходный налог человека идет в тот муниципалитет, где декларировано место жительства. Кроме того, декларация места жительства связана с другими услугами - социальной помощью, выплатами и т.д. Поэтому каждый человек сам оценивает имеет ли смысл такое решение", – указал Минфин.

Что касается дарственных, тут Минфин согласен, что есть возможность перерегистрации недвижимости на детей, но платить за такую недвижимость не придется лишь тогда, если она будет стоить не дороже медианы. В других случаях соответственно на сумму, превышающую стоимость медианы, будет установлен налог в размере 0,06-0,1%.