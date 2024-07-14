Новый маршрут: старые этнокультурные деревни в долине Нерис

Грабийолай – это типичная деревня с полосными земельными участками, которые в Литве появились в XVI в. (результат волочной пометы, аграрной реформы). Тогда землю делили узкими участками , которые находились по обе стороны деревенской улицы, дома строили вдоль улицы узким концом на улицу, за домами – хозпостройки. До XIX века такие деревни распространились по всей Литве и составляли большую часть населенных пунктов в сельской местности, однако в первой половине XX в. большая часть старых деревень была уничтожена, их разбили на хутора. Грабийолай удалось сохранить старую планировку: дома компактно и правильно размещены вдоль улицы.

Это очень разные деревни они отличаются и размером, и планировкой и своей историей.

В долине реки Нерис было множество старинных населенных пунктов и городищ, например, городища Науёи Рева и Паалкис, когда-то были сейчас уже исчезнувшие поместья Запалина, Грабийолай и Леготишкес, однако, к счастью, сохранились деревни Грабийолай и Шиленай.

В письменных источниках деревню Грабийолай упоминали в 1795 г; тогда в деревне было 9 домов. Затем количество жителей росло, а с ним и число домов, поскольку внуки поселялись рядом с дедами, земельные участки сужались, дома строили только концом к улице. В деревне сейчас 25 домов, однако большая их часть оживает только летом – постоянно в деревне живут 10 человек. Большая часть принадлежит старым жителям деревни, их детям и внукам.

В 2018 г. Грабийолай была выбрана самой красивой деревней в Литве, в 2025 г. деревня отметит 230 лет с момента первого упоминания в письменных источниках.