Новый год столица Литвы встретит без фейерверков

В новогоднюю ночь колокольня Кафедрального собора будет украшена яркими проекциями. На фасаде 57-метровой колокольни появятся различные узоры, будут использованы необычные эффекты, которые трансформируют привычную форму башни.

"Светоинсталляция на фасаде колокольни уже стала традиционным украшением – специальную проекцию можно будет увидеть в пятый раз. Такое решение позволяет создать праздничную атмосферу наделяет мероприятие новой энергией, заряжает людей положительными эмоциями", – сказал организатор мероприятия директор Вильнюсского культурного центра Паулюс Юргутис.

Он обещает, что в полночь, когда послышится бой часов, колокольня превратится в огромные песочные часы, а с последними ударами колокола, начнется лазерное шоу.

Участников празднования на Кафедральной площади призывают подумать о своей безопасности и о безопасности окружающих – не приносить опасные для людей и животных предметы, не использовать петарды и фейерверки.