08 августа 2023 г. 16:57

Новый директор Расейняйской больницы: попытаюсь любой ценой вернуть увольняющихся врачей

 
ФОТО: JP / Živilė Večiorkutė
Новым директором Расейняйской больницы, столкнувшейся с массовым уходом врачей, на пять лет избран врач-хирург Гинтарас Пикунас. Новоизбранный глава учреждения уверяет, что его главным приоритетом станет попытка уговорить врачей, которые решили уволиться с работы.

"Результаты таковы, что я заручился доверием — меня избрали новым директором больницы", — сказал Г. Пикунас информационному порталу Raseinių naujienos.

Новоизбранный глава больницы уверяет, что его приоритетом будет попытка договориться с врачами, объявившими об уходе.

"Сложившаяся ситуация действительно подкорректировала планы. Основная задача — поговорить с уходящими врачами и попытаться вернуть их любой ценой. На самом деле ничего не потеряно, нужно стараться говорить до последней минуты. А затем – ждет много работы", — сказал он.

По сообщению информационного портала Raseinių naujienos, также завершился конкурс на должность директора Центра первичной медико-санитарной помощи. На эту должность был назначен Паулюс Аукштикальнис.

Из Расейняйской больницы собираются уволиться 7 врачей, которые подали директору больницы Видмантасу Мерклиопасу заявления об увольнении.
Последний рабочий день этих врачей – четверг.

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