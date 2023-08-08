Новый директор Расейняйской больницы: попытаюсь любой ценой вернуть увольняющихся врачей

"Результаты таковы, что я заручился доверием — меня избрали новым директором больницы", — сказал Г. Пикунас информационному порталу Raseinių naujienos.

Новоизбранный глава больницы уверяет, что его приоритетом будет попытка договориться с врачами, объявившими об уходе.

"Сложившаяся ситуация действительно подкорректировала планы. Основная задача — поговорить с уходящими врачами и попытаться вернуть их любой ценой. На самом деле ничего не потеряно, нужно стараться говорить до последней минуты. А затем – ждет много работы", — сказал он.

По сообщению информационного портала Raseinių naujienos, также завершился конкурс на должность директора Центра первичной медико-санитарной помощи. На эту должность был назначен Паулюс Аукштикальнис.