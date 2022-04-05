Новые выплаты получили 140 000 жителей Литвы

В марте эти деньги получили пенсионеры и инвалиды, не получающие вдовьи пенсии. Им выплатили эти деньги за три месяца, поэтому люди получили по 96 евро.

Далее эти деньги люди будут получать каждый месяц. Размер таких выплат составляет 32 евро. Люди, получающие пенсии на дому или на почте, получат эти деньги сразу за 4 месяца в апреле.



Пенсии одиноких людей назначают автоматически, жителям не надо подавать заявки.

Получатели вдовьих пенсий пенсии одиноких людей получать не будут, они по-прежнему будут получать эти выплаты, если они больше 32 евро. Если вдовья пенсия меньше 32 евро, то следует обратиться в "Содру" с просьбой остановить выплаты маленькой вдовьей пенсии.