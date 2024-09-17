Новые симптомы COVID-19: некоторые совсем не похожи на простудное заболевание

Семейный врач Юрга Дудене сказала Delfi, что один из новейших симптомов этой болезни - понос.
„Сейчас у заболевших часто бывает понос, у 20–30% пациентов. Бывает тошнота, жидкий стул. У некоторых понос бывает несколько раз в день, а другие 3–4 суток из туалета не выходят. Тесты на ковид у них бывают положительные.
У некоторых COVID-19 сейчас выражается только тошнотой и поносом, как при желудочных вирусах. В таких случаях ни насморка, ни боли в горле может не быть, люди даже не обращают на это внимания“, – сказала Дудене.
У нее были несколько пациентов с притупившимся обонянием, но сейчас это уже встречается редко.У многих заболевших бывают сильные головные боли, ломота в костях. У некоторых повышается температура, болят глазные яблоки, люди жалуются, что болит вся кожа. Бывают и симптомы, характерные для простуды - насморк, боль в горле, кашель.
Об изменении симптомов рассказала и семейный врач Алма Астафьева.
„У пациентов бывают достаточно легкие симптомы - насморк, заложенность носа, слабость, першение в горле, чаще жалуются на сильную головную боль, боли в спине. У некоторых на несколько суток поднимается температура до 39°C, появляется кашель. На утрату обоняния сейчас жалуются нечасто, поэтому о болезни люди могут узнать, только сделав тест на COVID-19“, – заметила врач.
На прошлой неделе были пациенты с коронавирусом, которые находились в реанимации, кроме того, зафиксированы две смерти от COVID-19. Это были люди из группы риска старше 65 лет.
Что делать при поносе?
В случае с COVID-19 – устраняют симптомы. Если наблюдается тошнота и рвота, врачи рекомендуют пить минеральную воду или купить в аптеке специальный порошок с минералами и добавлять его в воду.
„Если понос наблюдается в течение нескольких дней, начинается рвота, минеральной воды будет недостаточно, нужны минералы из аптеки. Этот порошок надо смешать с водой и пить этот раствор. Во время болезни страдает желудок, поэтому неплохо пропить бактерии для желудка в течение 5 дней“, – сказала Дудене.
Скорую надо вызывать, если человек сам не может дойти до поликлиники, где можно сдать кровь на анализ, а также если начинаются сильные головные боли, головокружения, если человек задыхается.
Важно знать, что к факторам риска сейчас уже относят не только возраст, хронические заболевания, ожирение, но и курение.
„Невозможно угадать, у кого, в какой форме пройдет болезнь. Однако специалисты отмечают, что у курящих гораздо дольше не проходят симптомы, связанные с болезнями дыхательных путей. Кроме того, если человек курит, любой вирус быстрее поражает его слизистую. Поэтому курение относится к фактору риска“, – сказала Дудене.