Новые симптомы COVID-19: некоторые совсем не похожи на простудное заболевание

Семейный врач Юрга Дудене сказала Delfi, что один из новейших симптомов этой болезни - понос.

„Сейчас у заболевших часто бывает понос, у 20–30% пациентов. Бывает тошнота, жидкий стул. У некоторых понос бывает несколько раз в день, а другие 3–4 суток из туалета не выходят. Тесты на ковид у них бывают положительные.

У некоторых COVID-19 сейчас выражается только тошнотой и поносом, как при желудочных вирусах. В таких случаях ни насморка, ни боли в горле может не быть, люди даже не обращают на это внимания“, – сказала Дудене.