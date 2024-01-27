Новые результаты президентского рейтинга: с 5 кандидатами жители еще не знакомы

Опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimаi, показал, что немалая часть общества до сих пор мало что знает о пяти кандидатах в президенты.
Лучше всего респонденты оценили действующего президента. Его благосклонно оценили 79% участников опроса. Еще 14% сказали, что не могут сказать о нем ничего хорошего.
Шимоните благосклонно оценили всего 23% респондентов, а 72% оценили ее отрицательно.
В рамках опроса, проведенного 15-30 декабря 2023 г. на втором месте по популярности была Вилия Блинкявичюте - 59% респондентов оценили ее положительно, а 30% - отрицательно. Правда, Блинкявичюте до сих пор не сказала, будет ли участвовать в президентских выборах.
Положительно респонденты отзываются и об адвокате Вегеле - 43% оценивают его благосклонно, а 35% дали ему отрицательную оценку.
Положительно оценивают и прославившегося антисемитскими высказываниями депутата Ремигиюса Жемайтайтиса - 37% дали ему благоприятную оценку, правда, столько же участников опроса оценили его отрицательно.
Похожий рейтинг и у лидера Партии труда Андрюса Мазурониса. 38% оценивают его положительно, а 43% – отрицательно.
Кандидата в президенты от Литовского союза крестьян и зеленых Аурелищса Веригу положительно оценивают 36%, а отрицательно - 51% участников опроса.
Некоторых кандидатов в президенты большая часть общества вообще не знает.
Например, 40% сказали, что никогда не слышали о претендующем на пост президента Зенонасе Андруленасе. Однако 10% участников опроса оценили его положительно, а 22% – отрицательно.
Респонденты мало знают и кандидата демократического союза "Во имя Литвы" Гедромаса Еглинскаса. 36% сказали, что никогда о нем не слышали, 15% оценили его положительно, а 22% - отрицательно.
Немалая часть общества ничего не знает и о бывшем председателе Конституционного суда Дайнюсе Жалимасе. 23% сказали, что ничего о нем не знают, 28%, оценили его положительно, а 22% - отрицательно.
Не пользуется популярностью и самовыдвиженец Эдуардас Вайткус - 30% не знают такого кандидата, 19% оценивают его отрицательно, а 24% - положительно.
Похожим образом респонденты оценили и экс-командарма Валдаса Туткуса: 17% не знают о таком кандидате, 33% оценивают его отрицательно, а 26% - положительно.