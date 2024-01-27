Новые результаты президентского рейтинга: с 5 кандидатами жители еще не знакомы

Опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimаi, показал, что немалая часть общества до сих пор мало что знает о пяти кандидатах в президенты.

Лучше всего респонденты оценили действующего президента. Его благосклонно оценили 79% участников опроса. Еще 14% сказали, что не могут сказать о нем ничего хорошего.

Шимоните благосклонно оценили всего 23% респондентов, а 72% оценили ее отрицательно.

В рамках опроса, проведенного 15-30 декабря 2023 г. на втором месте по популярности была Вилия Блинкявичюте - 59% респондентов оценили ее положительно, а 30% - отрицательно. Правда, Блинкявичюте до сих пор не сказала, будет ли участвовать в президентских выборах.

Положительно респонденты отзываются и об адвокате Вегеле - 43% оценивают его благосклонно, а 35% дали ему отрицательную оценку.

Положительно оценивают и прославившегося антисемитскими высказываниями депутата Ремигиюса Жемайтайтиса - 37% дали ему благоприятную оценку, правда, столько же участников опроса оценили его отрицательно.