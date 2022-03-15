На первой строке рейтинга сейчас находятся оппозиционные социал-демократы - 12,2% (в январе 10,2%).

На втором - правящая партия Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ) - в январе 11,6%, в феврале – 12%.

На третьей позиции – демократический союз "Во имя Литвы" - в январе 7,7%, в феврале – 8,7%.

Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых – в январе 7,7%, а в феврале – 6,7%.

На пятом месте – оппозиционная Партия труда - соответственно 6% и 6,5%.

Далее - Движение либералов - 6,6 и 6%. За ним - Партия свободы с 5,3% в январе и 4,5% в феврале.

На последнем месте рейтинга - "Свобода и справедливость" - соответственно 4 и 4,1%.

Еще 8,8% респондентов сказали, что будут голосовать за другую партию, 12,9% не намеревались голосовать вообще, 17,6% не знали, за кого голосовать.

По традиции респондентов спрашивали, кто лучший кандидат на пост премьер-министра. Тут позиции выглядят так: первое место - действующий премьер Ингрида Шимоните (в январе 18,7%, в феврале – 19,2%), второе - экс-премьер Саулюс Сквернялис (соответственно 11,2% и 8,5%), третье место - глава соцдемов Вилия Блинкявичюте (6,2% и 6,9%).

На четвертом месте - еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (3,9% и 3,4%), далее - экс-глава Минздрава Аурелиюс Верига (2,3% и 3,2%). Шестое место - спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (3,5% и 3%), за ней следует лидер Партии труда Виктор Успасских (2,7% и 2,8%). Восьмое место – лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (3,3% и 2,7%), за ним идет мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (2,8% и 2,5%), последняя позиция - соцдем Витянис-Повилас Андрюкайтис (1,9% и 1,7%).

Оценка деятельности правительства Литвы в феврале практически не изменилась. Положительно или скорее положительно деятельность правительства оценили 26,9% в январе и 25,6% в феврале.

Скорее отрицательно или отрицательно деятельность правительства оценили - в январе 64,1%, а в феврале – 66,2% респондентов. В январе 9% не знали, как оценить деятельность правительства, в феврале таких было 8,2%.

Доцент Института международных отношений и политических наук ВУ Кястутис Гирнюс сказал Delfi, что опрос в марте покажет более ясную картину.

"Думаю, до сих пор большая часть жителей считает, что правительство работает плохо. Вспомните другие опросы, в них положительно не оценили ни одного министра. Надо сказать, в февральском опросе никаких перемен нет. Но все это было до войны. С началом войны правительство стало очень активным, премьер Шимоните явно себя рекламирует – публично дает присягу стрелка и т.д. Думаю, результаты других рейтингов будут интересными – если рейтинги консерваторов не улучшатся, то на следующих выборах у них будут проблемы", – сказал Гирнюс.

Он считает, что в следующем опросе рейтинг Шимоните вырастет.