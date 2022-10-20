Новые рейтинги: рекордное падение правительства и удар по оппозиционной силе

Лидером в рейтинге политических партий по-прежнему остается Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). В августе за эту партию намеревались голосовать 12,5% участников опроса, а в сентябре – 12%.
Далее идут социал-демократы - в августе 8,3%, а в сентябре 11,3%.
Третьем место – демократический союз "Во имя Литвы" - в августе 9,5%, в сентябре всего 6,5%.
Далее – оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых. За него в августе голосовали 7,1%, а в сентябре – 6,5% респондентов.
На пятом месте – Движение либералов, соответственно 6,4% и 6,2% участников опроса.
Далее идет "Свобода и справедливость" - в августе 4,2%, в сентябре – 4,8%.
Седьмое место – правящая Партия свободы (соответственно 5,1% и 3,9%).
Последняя позиция досталась Партии труда - 2,4% и 3,7%.
9,3% участников опроса намерены голосовать за другую партию, еще 16,8% не планируют голосовать, а 19% не могли ответить на вопрос.
В результатах опроса представлены только те политические партии, которые набрали больше 2% голосов.
По традиции у респондентов спрашивали, кто из политиков или общественных деятелей лучше всего подходит на должность премьер-министра.
В этом рейтинге лидирует действующий премьер Ингрида Шимоните (в августе 13,2%, в сентябре – 12,5%).
На втором месте - лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте (в августе 6,2%, в сентябре – 8,6%).
Третье место – лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (соответственно 10% и 7,6%).
На четвертом месте – еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (3,9% и 4,1%).
Далее идет представитель "крестьян" Аурелиюс Верига (2,2% и 3,5%).
Шестое и седьмое место разделяют экс-премьер Альгирдас Буткявичюс (1,4% и 2,4%) и экс-президент Роландас Паксас (1,7% и 2,4%).
Восьмое место в рейтинге – председатель "крестьян" Рамунас Карбаускис (3,6% и 2,3%).
Девятое место – спикер парламента Виктория Чмилите–Нильсен (4,3% и 2,2%).
На последней строке рейтинга - министр обороны Арвидас Анушаускас (2,2% и 2,1%).
Больше всего перемен в этом рейтинге - в оценке правительства Литвы. В сентябре рекордное количество респондентов дало правительству низкую оценку, был достигнут исторический минимум.
В августе правительство положительно оценили 28,8% респондентов, а в сентябре всего 23,9%. Рейтинг снизился на 4,9%.
Скорее отрицательно или отрицательно правительство оценили 64,2% респондентов, а в сентябре – 68,8%.
7% в августе не знали, как оценить деятельность правительства, а в сентябре таких было 7,3%.
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