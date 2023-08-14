14 августа 2023 г. 08:20

Новые рейтинги: правящие получили ясную весть о том, что их ждет

 
Дайнора Панкуне
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas, Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis.
Arvydas Anušauskas, Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis.
ФОТО: DELFI

Избиратели склонны простить Союзу отечества скандал, связанный с "перезагрузкой" парламента, таковы результаты опроса, проведенного по заказу Delfi 20–29 июля компанией Spinter tyrimai. Несмотря на это, согласно прогнозам, в следующем парламенте консерваторов ждет работа в оппозиции.

Первое место в рейтинге партий занимают социал-демократы - в июне за них голосовали бы 12,6%, а в июле - 13,3%. На втором месте – Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ)- в июне 8,8%, в июле – 11,8%.

Третье место – оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы", в июне за эту партию планировали голосовать 7,8%, а в июле - 8,4% участников опроса.

Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - в июне 6,7%, в июле – 8,2%.

На пятом месте – Движение либералов (7,9% в июне и 7,3% в июле).

Далее идет Партия свободы соответственно 4,8% и 2,9%.

За тем идет "Свобода и справедливость" - в июне 4%, в июле 2,7% голосов участников опроса.

Восьмое место – оппозиционная Партия труда (в июне 2,8%, в июле – 2,6% участников опроса).

Последнее место рейтинга занимает Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей - в июне 2,2%, в июле – 2,3%.

За другую партию в июне намеревались голосовать 10,8% респондентов, в июле – 8,2%. Еще 11,9% в июне и 13,9% в июле не собирались участвовать в голосовании. 19,7% в июне и 18,4% в июле не ответили на вопрос или не знали, за кого голосовать.

Самым подходящим кандидатом на пост премьер-министра респонденты назвали действующего премьера Ингриду Шимоните - в июне 9,6%, в июле – 11% участников опроса.

Второе место занимает лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте – соответственно 7% и 8,9%.

Далее идет экс-премьер Саулюс Сквернялис - в июне 6,2%, в июле 7,7% участников опроса.

Четвертое место занимает депутат Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 5,7% и 4,7% голосов.

на пятом месте – спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - в июне 2,6% и в июле 3,6%.

Далее идет бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига - в июне 3,8%, в июле 3,2%.

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс занимает седьмое место - соответственно 2,6% и 3,1%.

Восьмое место рейтинга занимает министр обороны Арвидас Анушаускас - в июне 3,1%, в июле – 2,8%.

На девятом и десятом месте следующие политики: лидер крестьян Рамунас Карбаускис и экс-министр транспорта, глава Litgrid Рокас Масюлис, получившие одинаковое количество голосов - 1,9%. В июне за Карбаускиса голос отдали 2,2%, а за Масюлиса 2,6% респондентов.

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