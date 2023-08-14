Новые рейтинги: правящие получили ясную весть о том, что их ждет

Первое место в рейтинге партий занимают социал-демократы - в июне за них голосовали бы 12,6%, а в июле - 13,3%. На втором месте – Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ)- в июне 8,8%, в июле – 11,8%.

Третье место – оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы", в июне за эту партию планировали голосовать 7,8%, а в июле - 8,4% участников опроса.

Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - в июне 6,7%, в июле – 8,2%.

На пятом месте – Движение либералов (7,9% в июне и 7,3% в июле).

Далее идет Партия свободы соответственно 4,8% и 2,9%.

За тем идет "Свобода и справедливость" - в июне 4%, в июле 2,7% голосов участников опроса.

Восьмое место – оппозиционная Партия труда (в июне 2,8%, в июле – 2,6% участников опроса).

Последнее место рейтинга занимает Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей - в июне 2,2%, в июле – 2,3%.