Новые рейтинги: правящие получили ясную весть о том, что их ждет

Первое место в рейтинге партий занимают социал-демократы - в июне за них голосовали бы 12,6%, а в июле - 13,3%. На втором месте – Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ)- в июне 8,8%, в июле – 11,8%.
Третье место – оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы", в июне за эту партию планировали голосовать 7,8%, а в июле - 8,4% участников опроса.
Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - в июне 6,7%, в июле – 8,2%.
На пятом месте – Движение либералов (7,9% в июне и 7,3% в июле).
Далее идет Партия свободы соответственно 4,8% и 2,9%.
За тем идет "Свобода и справедливость" - в июне 4%, в июле 2,7% голосов участников опроса.
Восьмое место – оппозиционная Партия труда (в июне 2,8%, в июле – 2,6% участников опроса).
Последнее место рейтинга занимает Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей - в июне 2,2%, в июле – 2,3%.
За другую партию в июне намеревались голосовать 10,8% респондентов, в июле – 8,2%. Еще 11,9% в июне и 13,9% в июле не собирались участвовать в голосовании. 19,7% в июне и 18,4% в июле не ответили на вопрос или не знали, за кого голосовать.
Самым подходящим кандидатом на пост премьер-министра респонденты назвали действующего премьера Ингриду Шимоните - в июне 9,6%, в июле – 11% участников опроса.
Второе место занимает лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте – соответственно 7% и 8,9%.
Далее идет экс-премьер Саулюс Сквернялис - в июне 6,2%, в июле 7,7% участников опроса.
Четвертое место занимает депутат Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 5,7% и 4,7% голосов.
на пятом месте – спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - в июне 2,6% и в июле 3,6%.
Далее идет бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига - в июне 3,8%, в июле 3,2%.
Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс занимает седьмое место - соответственно 2,6% и 3,1%.
Восьмое место рейтинга занимает министр обороны Арвидас Анушаускас - в июне 3,1%, в июле – 2,8%.
На девятом и десятом месте следующие политики: лидер крестьян Рамунас Карбаускис и экс-министр транспорта, глава Litgrid Рокас Масюлис, получившие одинаковое количество голосов - 1,9%. В июне за Карбаускиса голос отдали 2,2%, а за Масюлиса 2,6% респондентов.