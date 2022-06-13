Опрос был проведен 16–28 мая. Его результаты показали, что больше всего поддержки жители высказывают партии Саулюса Сквернялиса "Во имя Литвы". 14,1% респондентов сказали, что если парламентские выборы пройдут в ближайшее воскресенье, то они будут голосовать за эту партию (в прошлом месяце 14,8%).

Далее идут социал-демократы и консерваторы. Результаты опроса показали, что за эти партии планируют голосовать примерно такое же количество людей: за соцдемов голосовать планируют 11,5% (в апреле 12,8%), за консерваторов 10,4% (в апреле 10%).

Далее идет "Свобода и справедливость". За нее в мае голосовать собирались голосовать 7,2% жителей. Столько же планировали голосовать и в прошлом месяце.

Движение либералов намеревались поддержать 5,7% респондентов (в апреле 6,4%).

На шестом месте – Литовский союз крестьян и зеленых. За них в мае планировали голосовать 4,9% участников опроса (в апреле 4,5%).

Похожая поддержка в мае была и у "трудовиков": за них планировали голосовать 4,6% ( в апреле 4,3%) участников опроса.

На последнем месте среди парламентских партий - Партия свободы – 2,5%, (в апреле 2%) голосов респондентов.

На последних местах рейтинга с 2% поддержкой идет Союз народа и справедливости, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (1,9%), Литовская партия регионов (1,7%) и Литовская партия зеленых (0,9%).

Треть респондентов (32,6%) не намерены голосовать или не знают, за кого голосовать.