Опрос был проведен 16–28 мая. Его результаты показали, что больше всего поддержки жители высказывают партии Саулюса Сквернялиса "Во имя Литвы". 14,1% респондентов сказали, что если парламентские выборы пройдут в ближайшее воскресенье, то они будут голосовать за эту партию (в прошлом месяце 14,8%).
Далее идут социал-демократы и консерваторы. Результаты опроса показали, что за эти партии планируют голосовать примерно такое же количество людей: за соцдемов голосовать планируют 11,5% (в апреле 12,8%), за консерваторов 10,4% (в апреле 10%).
Далее идет "Свобода и справедливость". За нее в мае голосовать собирались голосовать 7,2% жителей. Столько же планировали голосовать и в прошлом месяце.
Движение либералов намеревались поддержать 5,7% респондентов (в апреле 6,4%).
На шестом месте – Литовский союз крестьян и зеленых. За них в мае планировали голосовать 4,9% участников опроса (в апреле 4,5%).
Похожая поддержка в мае была и у "трудовиков": за них планировали голосовать 4,6% ( в апреле 4,3%) участников опроса.
На последнем месте среди парламентских партий - Партия свободы – 2,5%, (в апреле 2%) голосов респондентов.
На последних местах рейтинга с 2% поддержкой идет Союз народа и справедливости, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (1,9%), Литовская партия регионов (1,7%) и Литовская партия зеленых (0,9%).
Треть респондентов (32,6%) не намерены голосовать или не знают, за кого голосовать.
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