Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

В рейтинге политических партий по-прежнему лидирует Партия социал-демократов Литвы - 10,9% (в ноябре - 12,9%).

На втором месте – Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ) - 10,8% (в ноябре - 11%).

На третьем месте – Движение либералов Литвы - соответственно 7,2% и 6%.

В опрос была и включена новая партия Демократический союз "Во имя Литвы", созданная Саулюсом Сквернялисом (эта партия еще не зарегистрирована, поскольку учредительный съезд намечен на конец января). По данным опроса, за эту партию намерены голосовать 7,2% респондентов.

Далее идет ЛСКЗ - 6,7%, в ноябре - 8,9%.

За "крестьянами" – Партия свободы (соответственно 4,7% и 5,3%).

Далее - Партия труда (4,2% и 6%).

Таблицу завершает "Свобода и справедливость" - соответственно 3,6% и 3,3%.

За другую партию в декабре намеревались голосовать 8,2% участников опроса (в ноябре 11,2%). Еще 15,3% в декабре не намеревались голосовать (в ноябре 13,5%). 21,2% не знал за кого голосовать или не ответил на вопрос (в ноябре 19,9%).

Шимоните по-прежнему на первом месте

В рейтинге наилучших кандидатов на пост премьер-министра перемен немного. На первом месте остается действующий премьер Ингрида Шимоните - 16,7% (в ноябре - 17,2%).

Во второй строке рейтинга – экс-премьер Сквернялис - 11,7% (в ноябре - 10,9%).

Далее идет лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте – 6,2% (в ноябре - 6%).

После нее идет фамилия еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса – 4,2% (в ноябре - 3,2%).

Далее идет спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - 4,1% (в ноябре 3,3%).

Еще 2,8% (в ноябре - 2,4%) хотели бы видеть на этом посту депутата Аурелиюса Веригу.

Далее следуют лидер Партии труда Виктор Успасских - соответственно 2,7% и 3,3%.

За ним идут Рамунас Карбаускис - соответственно 2,4% и 3,1%, мэр Каунаса Висвальдас Матийошатис – 2,4% и 2,9%.

На последней строке - лидер Партии свободы Аушрине Армонайте - 2,1% и 1,7%.

По традиции участников опроса просили оценить деятельность правительства Литвы. Значительно выросло число респондентов, которые оценивают правительство скорее отрицательно и отрицательно.

В ноябре положительно деятельность правительства оценивали 34,2% участников опроса, а в декабре - 26,7% (на 7,5% меньше).

Скорее отрицательно и отрицательно деятельность правительства в ноябре оценивали 59,4% участников опроса, а в декабре 65,4%. Это на 6% больше.

В ноябре 6,4%, а в декабре – 7,9% не знали, как ответить на этот вопрос.