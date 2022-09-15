Новые рейтинги – первые признаки влияния энергетического кризиса

Погрешность результатов опроса - 3,1%.

На первой позиции рейтинга остается Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ). В июле за эту партию намеревались голосовать 11,2%, а в августе – 12,5% респондентов.

Второе место занимает оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы" - 11,2% (июль), 9,5% (август).

Далее идут социал-демократы - соответственно 10,1% и 8,3% голосов.

Оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых занимает четвертое место - 7,4% (июль), 7,1% (август).

Далее идет Движение либералов – соответственно 6,6% и 6,4%. Следующей в рейтинге идет Партия свободы – 4,5% (июль), 5,1% (август).

"Свобода и справедливость" занимает седьмое место - 4,8% (июль) и 4,2% (август).

Рейтинг политических партий завершает оппозиционная Партия труда - 2,5% (июль) и 2,4% (август).

За другую голосовали бы 9,7%, еще 16,3% не голосовали бы вообще, а 18,5% не знали за кого голосовать или не ответили на вопрос.

В ходе опроса у респондентов спрашивали и о том, кто из политиков лучше всего подходит на пост премьер-министра.

Первое место в этом рейтинге по-прежнему занимает действующий премьер Ингрида Шимоните - 15,6% (июль) и 13,2% (август). Далее в рейтинге идет экс-премьер Саулюс Сквернялис - соответственно 12,4% (июль) и 10% (август).

На третьем месте – европарламентарий Вилия Блинкявичюте - в июле 6,3%, в августе – 6,2%.

Далее идет спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - 4,7% и 4,3%.

На пятом месте еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс – 3,3% в июле и 3,9% в августе.

Далее идет лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис – 3,5% в июле и 3,6% в августе.

На седьмом месте – социал-демократ Витянис Андрюкайтис (соответственно 1,7% и 2,3%).

Восьмое и девятое место в августе разделили министр обороны Арвидас Анушаускас и экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига - 2,2%.

На последнем месте экс-министр транспорта, глава Litgrid Рокас Масюлис - соответственно 2,7% и 2%.

Новый опрос, проведенный Spinter tyrimai, показывает, как общество оценивает деятельность правительства. Сокращается число людей, которые положительно оценивают правительство. В июле таких было 32,4%, а в августе уже 28,8%. Перемены - 3,6%.

В июле отрицательно деятельность правительства оценили 61,8%, а в августе – 64,2% респондентов.

В июле 5,8% не знали, как оценить работу правительства, а в августе – 7%.