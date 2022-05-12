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Новый опрос компании Baltijos tyrimų показал, что особых перемен за последний месяц в рейтинге не произошло. Опрос был проведен по заказу информационного агентства ELTA. По-прежнему больше всего голосов респонденты отдали новой партии Саулюса Сквернялиса "Во имя Литвы".
Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

Опрос был проведен 13–28 апреля. За Демократический союз "Во имя Литвы" намеревались голосовать 14,8% респондентов (в марте 13,2%).

На втором месте - социал-демократы (12,8%, в марте - 12,6%).

Далее идет Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - 10% (в марте 9,3%).

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По сути почти не менялся и рейтинг остальных партий. По новейшим данным, "Свободу и справедливость" в апреле поддержали 7,2% (в марте 6,9%), Движение либералов - 6,4% (в марте 7,5%).

Не меняется и рейтинг Литовского союза крестьян и зеленых - в апреле 4,5% (в марте – 5,3%).

Похожий рейтинг и у трудовиков - 4,3% (в марте - 5,4%).

Ниже в рейтинге идет Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (в апреле 2,6%, а марте – 3,5%) и Партия свободы (в апреле 2%, в марте – 3%).

Около 1% респондентов готовы поддержать Союз народа и справедливости, Партию зеленых и Литовскую партию регионов.

Треть (32,8%) жителей указали, что они не будут голосовать или не знают, за кого голосовать.

Глава Baltijos tyrimai Раса Алишаускене сказала, что разница в результатах опросов разных социологических компаний появляется из-за разных методов опроса.

Baltijos tyrimai не проводят часть опроса по интернету, как это делают другие компании. Алишаускене заметила, что именно во время опросов по интернету, в группу респондентов чаще попадают избиратели СО-ХДЛ

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