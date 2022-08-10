Новые рейтинги: о втором шансе правящие могут не мечтать

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Первую позицию в рейтинге партий занимают две партии: Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) и демократический союз "Во имя Литвы") - соответственно 11,2% (13,4% в июне) и 11,2% (11,6% в июне).

Далее в таблице идут – Социал-демократы Литвы (10,1% и 11,2% в июне). Четвертое место – Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 7,4% (6,4% в июне).

На пятом месте Движение либералов - 6,6% (5,5% в июне). Шестое место занимает "Свобода и справедливость" – 4,8% (5,1% в июне).

Далее идет Партия свободы – 4,5% (3,6% в июне). Последнее место занимает Партия труда - 2,5% (2,9% в июне).

За другую партию намерены голосовать 9,5% участников опроса, не будут голосовать – 14,2% респондентов, еще 18% не ответили на вопрос.

Больше всего перемен было в рейтинге возможных кандидатов на пост премьер-министра.

Первую позицию по-прежнему занимает действующий премьер Ингрида Шимоните - 15,6% (19,2% в июне). На втором месте - бывший премьер Саулюс Сквернялис - 12,4% (в июне 12,5%).

Далее идет социал-демократ Вилия Блинкявичюте - 6,3% (6,2% в июне).

На четвертом месте – спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - 4,7% (в июне 2,8%). Пятое место занимает депутат Аурелиюс Верига - 4,6% (2,2% в июне).

Далее идет лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис - 3,5% (в июне 2,3%). Седьмое место занимает еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс - 3,1% (в июне 3,2%).

Далее идет бывший министр транспорта Рокас Масюлис – 2,7% (в июне 3,2%).

Девятое место занимает экс-премьер Альгирдас Буткявичюс - 2,4% (в июне 1,5%). Последнее место занимает лидер Партии свободы Аушрине Армонайте - 2,1% (в июне 1,2%).

По традиции респондентов просили оценить деятельность правительства – Положительно или скорее положительно правительство в июле оценили 32,4% (32,3% в июне) участников опроса.

Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства оценили 61,8% (в июне - 59,5%), не знали как оценить деятельность правительства 5,8% (в июне 8,2%) респондентов.