В ходе опроса респондентов спрашивали о политике или общественном деятеле, который, по их мнению, лучше всего выполнял бы функции премьер-министра. Лидером этого рейтинга пока остается Ингрида Шимоните.

Однако ее рейтинг снизился. В апреле ее упомянул 21,6% респондентов, а в марте - 26,9%. Таким образом поддержка Шимоните уменьшилась на 5%.

Рейтинг экс-премьера Саулюса Сквернялиса за месяц почти не изменился. В апреле его назвали 12,1%, в марте – 12,4% респондентов.

Третье место рейтинга занимает спикер Виктория Чмилите-Нильсен. В апреле ее на посту премьера хотели бы видеть 4,8%, а в марте 5,9% участников опроса.

В течение месяца не изменилась о позиция нового лидера социал-демократов, европарламентария Вилии Блинкявичюте - 3,7%.

Далее идет экс-министр транспорта Рокас Масюлис - 2,9% в апреле и 3,5% в марте.

Немного улучшилась позиция министра экономики Аушрине Армонайте - 2,2% в марте и 2,8% в апреле.

Далее следует лидер Партии труда Виктор Успасских - 2,7% в апреле, 1,1% в марте.

Улучшилась и позиция представителя Литовской социал-демократической партии труда Витяниса Андрюкайтиса - 2,7% в апреле, 1,6% - в марте.

Далее идет мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис - 2,3% в апреле, 1,2% в марте.

На последнем месте еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс – 1,5% в апреле, и 1,4% в марте.

В ходе опроса также задавали вопрос о деятельности нынешнего правительства Литвы. За месяц количество людей, которые положительно оценивают правительство уменьшилось на 5,7% – с 40,8% в марте до 35,1% в апреле. Соответственно увеличилась часть жителей, которые отрицательно оценивают деятельность правительства – с 50,2% в марте до 56% в апреле.

В марте 9%, а в апреле – 8,9% не знали, как ответить на этот вопрос или не ответили на него.