2024.09.05 07:00

Новые посты контроля скорости фиксируют не только превышение скорости

 
ru.DELFI.lt
Vidutinio greičio matuokliai prie Seimo tunelio
Vidutinio greičio matuokliai prie Seimo tunelio
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Почти 100 000 разных нарушений – столько за год зафиксировали 16 новых постов контроля скорости (ПКС) в столице Литвы. Эксперты сказали, что ПКС фиксируют нарушения даже без вспышки, сообщают журналисты телеканала LNK.

Точно ли ЛКС решают проблемы, и какие нарушения они фиксируют, рассказал представитель Judu Гедрюс Левченко.

– Каковы итоги года?

– С июля прошлого года до конца июля прошлого года было зафиксировано 96 000 нарушений ПДД.

– Какие ПКС фиксировали больше всего нарушений?

– Больше всего нарушений фиксировали те ПКС, которые установлены на улицах, где допускается быстрая езда, где много полос, например, на ул. Осло, Укмергес, на проспекте Саванорю. Большой поток транспорта приводит к большому число нарушений.

– Те места, где стоят ПКС, как их выбрали и будут ли их менять?

– Места выбирали по тому, как часто там фиксировали нарушение Правил дорожного-движения (ПДД) или ДТП. Есть возможность менять эти места. Иногда ПКС можно повернуть, чтобы он действовал в другом направлении, но это не выход.

– Сколько в Вильнюсе стационарных и сколько мобильных ПКС?

– В Вильнюсе установлены 28 стационарных ПКС. Они фиксируют нарушения и передают информацию для составления протоколов. Вильнюсский муниципалитет сейчас устанавливает системы фиксирования средней скорости, такие радары установлены на 4 участках, в то же время тестируют мобильные радары.

– ПКС фиксируют только скорость или и другие нарушения?

– Стандартно ПКС фиксируют превышение скорости, но если они установлены рядом с перекрестками, то они фиксируют и нарушение сигналов светофора, можно фиксировать и другие нарушения. В Вильнюсе есть радары, фиксирующие нарушение сигналов светофора, автомобили, которые едут по полосе для общественного транспорта.

– Много ли таких нарушителей?

– 70% - это нарушения скоростного режима, около 20% или чуть больше - проезд по полосе А и около 5% - нарушение сигнала светофора.

– Всегда ли бывает вспышка, когда ПКС фиксирует нарушение?

– Радар может фиксировать нарушение и без вспышки. Вспышка нужна для освещения номера.

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