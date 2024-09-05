Новые посты контроля скорости фиксируют не только превышение скорости

Точно ли ЛКС решают проблемы, и какие нарушения они фиксируют, рассказал представитель Judu Гедрюс Левченко.

– Каковы итоги года?

– С июля прошлого года до конца июля прошлого года было зафиксировано 96 000 нарушений ПДД.

– Какие ПКС фиксировали больше всего нарушений?

– Больше всего нарушений фиксировали те ПКС, которые установлены на улицах, где допускается быстрая езда, где много полос, например, на ул. Осло, Укмергес, на проспекте Саванорю. Большой поток транспорта приводит к большому число нарушений.

– Те места, где стоят ПКС, как их выбрали и будут ли их менять?