"Мы очень тесно общались, но ничего не знали, пока не увидели свидетельство о смерти. Я не думаю, что Лаура знала о ранней беременности, она бы поделилась этой новостью",- сказал брат женщины.

Коллеги врача на этой неделе заявили, что на работе она столкнулась с моббингом. Коллеги молодого врача вспоминают о ней только хорошее. По их словам, она была умным, восприимчивым, требовательным специалистом, который ничего не делал спустя рукава. Врачи, рассказавшие о начале конфликтов в больнице, заявили, что целью было расстроить молодого специалиста, и не сомневались - руководство об этом знало.

Лайма Почевичене, реаниматолог-анестезиолог Шяуляйской республиканской больницы, сказала в передаче Delfi "Факты и мнения", что покойная молодая коллега очень хорошо знала свое дело.

"[Она была] очень умной, она много знала, многому научилась. Наша специальность охватывает многие области: кардиологию, неврологию, внутреннюю медицину, и она очень хорошо разбиралась в лечении и диагностике во всех этих областях. Она была очень требовательна к себе и к окружающим, она ничего не делала спустя рукава".

"Я знала ее как искреннего, безумно хорошего человека, мне довелось обращаться по личным вопросам, делились своим опытом", - сказала Л. Почевичене. Другой врач этой больницы Раса Паулаускене так же рассказала о бывшей коллеге.

"Она была очень восприимчива, всем интересовалась, очень быстро всему научилась. Даже я многому у нее научилась", - вспомнила Р. Паулаускене.

По словам коллег, конфликты возникли с руководителем одного из центров этой больницы.

"В то время мы принадлежали сердечно-сосудистому центру, которым руководила доктор Нора Купстите-Криштапоне. Между ними возникли разногласия. Были и конфликты. Поскольку ее обвинили в неэтичном или каком-то там поведении, ее вызвали к директору. Насколько я поняла из ее рассказов, когда она вернулась от директора, он поддержал позицию руководителя центра. А потом, наверное, решили вставлять ей палки в колеса, я думаю, что начался сбор материала, чтобы ее потопить", - сказала Л. Почевичене.

Delfi пытался попросить у врача комментарий во время пребывания в больнице. Сама врач, пока проходит расследование, не комментирует ситуацию, сообщила пресс-секретарь Шяуляйской республиканской больницы Соната Тените.