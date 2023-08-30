30 августа 2023 г. 10:21

Новые подробности: Пакальнис тысячную компенсацию получил не только от мунициплаитета

 
Томас Янонис
ru.DELFI.lt
Valdas Benkunskas, Mindaugas Pakalnis, Gintautas Runovičius
Valdas Benkunskas, Mindaugas Pakalnis, Gintautas Runovičius
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
Во вторник после скандала Вильнюсский муниципалитет назвал сумму выходного пособия, выплаченного бывшему главному архитектору города Миндаугасу Пакальнису. Однако он не рассказал, что еще одно выходное пособие бывший архитектор получил и из муниципальной компании "Услуги сообщения".

По подсчетам Delfi, муниципалитет выплатил Пакальнису не меньше 7860 евро "на руки".

Delfi обратился в компанию "Услуги сообщения" с вопросом, какое пособие выплатила Пакальнису эта компания.

"Пакальнис ушел с должности в компании "Услуги сообщения" по соглашению сторон и получил пособие в размере 5507,61 евро "на руки", - сказала Delfi представитель "Услуг сообщения" Грета Василяускайте.

Во вторник после обеда представитель муниципалитета Эгле Гирдаускайте-Мацкяле предоставила информацию о выходном пособии Пакальниса в муниципалитете, заметив, что эту информацию они предоставляют с разрешения Пакальниса.

"Коэффициент базовой зарплаты архитектора составлял 17,5 – это от 1871,62 до 2620,27 евро "на руки". Зарплата варьирует, потому что по закону, главный архитектор может получать надбавки в размере до 40% зарплаты. По закону, госслужащий может подать заявление об увольнении по соглашению сторон, что и было в данном случае. В соответствии с законом и с учетом стажа Пакальниса ему выплатили компенсацию в размере 3 среднемесячных зарплат.

Также за 2019 г. ему выплатили одноразовую сумму в размере двух зарплат, за 2020 г. три выплаты каждая в размере одной зарплаты, за 2021 г. две выплаты в размере одной месячной зарплаты каждая и за 2022 г. - выплата в размере двух месячных зарплат и выплата в размере одной месячной зарплаты, за 2023 г. одна выплата в размере двух зарплат", - сказано в ответе муниципалитета.

Если в муниципалитете Пакальнису выплатили не меньше 7860 евро "на руки", а в "Услугах сообщения" – 5507 евро, то в общей сложности он получил 13 367 евро "на руки". Но пособие могло быть и больше, ведь муниципалитет точную сумму не указал.

Delfi интересовался, какая зарплата у Пакальниса была, когда он работал в "Услугах сообщения". Василяускайте ответила: "Пакальнис в "Услугах сообщения" работал на полставки. За ставку на такой должности зарплата составляет от 1689,35 до 2140,39 евро "на руки".

Напомним, что в понедельник портал 15min сообщил, что столичный муниципалитет отказался предоставить его журналисту данные о размере выходного пособия, выплаченного Пакальнису. Эти данные были предоставлены 29 августа после разразившегося скандала.

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