Новые подробности: Пакальнис тысячную компенсацию получил не только от муниципалитета

"Коэффициент базовой зарплаты архитектора составлял 17,5 – это от 1871,62 до 2620,27 евро "на руки". Зарплата варьирует, потому что по закону, главный архитектор может получать надбавки в размере до 40% зарплаты. По закону, госслужащий может подать заявление об увольнении по соглашению сторон, что и было в данном случае. В соответствии с законом и с учетом стажа Пакальниса ему выплатили компенсацию в размере 3 среднемесячных зарплат.

Во вторник после обеда представитель муниципалитета Эгле Гирдаускайте-Мацкяле предоставила информацию о выходном пособии Пакальниса в муниципалитете, заметив, что эту информацию они предоставляют с разрешения Пакальниса.

"Пакальнис ушел с должности в компании "Услуги сообщения" по соглашению сторон и получил пособие в размере 5507,61 евро "на руки", - сказала Delfi представитель "Услуг сообщения" Грета Василяускайте.

Также за 2019 г. ему выплатили одноразовую сумму в размере двух зарплат, за 2020 г. три выплаты каждая в размере одной зарплаты, за 2021 г. две выплаты в размере одной месячной зарплаты каждая и за 2022 г. - выплата в размере двух месячных зарплат и выплата в размере одной месячной зарплаты, за 2023 г. одна выплата в размере двух зарплат", - сказано в ответе муниципалитета.

Если в муниципалитете Пакальнису выплатили не меньше 7860 евро "на руки", а в "Услугах сообщения" – 5507 евро, то в общей сложности он получил 13 367 евро "на руки". Но пособие могло быть и больше, ведь муниципалитет точную сумму не указал.

Delfi интересовался, какая зарплата у Пакальниса была, когда он работал в "Услугах сообщения". Василяускайте ответила: "Пакальнис в "Услугах сообщения" работал на полставки. За ставку на такой должности зарплата составляет от 1689,35 до 2140,39 евро "на руки".