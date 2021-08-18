Новые ограничения вызвали хаос: жители Литвы больше не хотят надевать маски

По словам торговцев, жители до конца не ознакомились с правилами, поэтому рвутся в магазины без масок с "паспортами возможностей" в руках.

"Не буду надевать. Не буду. Я хочу проверить, соблюдаете ли вы Конституцию. Маски необязательны. Известно ли вам это? Тут написано", – заявил мужчина работница магазина на видео, которым делится Литовский союз семей.

"Очень надоели маски, но что делать. Я не вижу смысла в масках в магазинах – там ведь большая площадь", – сказала LNK женщина.

"Они не нужны", – вторила ей другая.

"Думаю, все же нужны. Дома у меня уже был инцидент с ковидом, да, этот вирус среди нас", – сказала другая собеседница.

"Мне не мешает, все в порядке, может, скоро привитым не потребуется. Мы привиты, у нас есть паспорт, так что...", – сказал журналистам мужчина.

Хаос, вызванный коммуникацией, сейчас улаживают торговые центры. И это нелегкая задача – pкаждый день фиксируют по несколько десятков инцидентов, не только ловят людей без масок, но и успокаивают их.

"Мы столкнулись с серьезной проблемой, клиенты, наверное, не до конца дочитали правила, и думают, что если у них есть "паспорт возможностей", то маски не нужны. Это не так, до 13 сентября, пока не проверяют "паспорта возможностей" маски нужны", – сказала журналистам представитель сети Iki Вайда Будрене.

"На этой неделе мы столкнулись с несколькими случаями, видимо, люди не поняли или не знали – нужна маска или нет привитым, мы долго уже живем в условиях сменяющихся требований. Каждый раз, когда появляются новые требования, возникают недоразумения и неясности, нужно время, пока люди привыкнут", – сказал пресс-сектретарь Lidl Валдас Лопета.

Маки остаются в силе до 13 сентября, когда вступают в силу ограничения для людей без "паспорта возможностей".

"Кто не хочет носить маски, высказывают свое нежелание, заходят в магазины без масок, заявляют, что им они не нужны, так как у них есть "паспорт возможностей", но это не так: паспорт не дает возможности везде находиться без маски. Он даст это право в будущем", – сказала глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене.

С 13 сентября в магазины и ТЦ площадью больше 1500 кв. м смогут попасть только люди с "паспортом возможностей". Уже сейчас понятно, что эти проверки будут отнимать немало времени.

"Надо проверить, есть ли документ, настоящий ли он, кому он выдан - соответствует ли пол, возраст человека, поскольку точно установить личность нельзя, такого требования нет", – заметила Вайнене.

С 13 сентября люди с "паспортом возможности" смогут надевать маски в помещениях по желанию и эта рекомендация будет действовать ТОЛЬКО в учреждениях или заведениях, которые принимают исключительно людей с "паспортом возможностей".

"Надо понять главное - это средство защиты от вируса конкретного человека, я рекомендую надевать маски во всех случаях", – сказала представитель Национального центра общественного здравоохранения Ингрида Скридайлене.

"Маски нужны, и они станут неотъемлемой частью нашей повседневности", – продолжила она.

На нарушения правила ношения масок в Литве грозит штраф в размере 250 евро.