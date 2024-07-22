Новые ограничения около торгового центра Mega: из-за работ закрыты две из четырех полос

Каунасский муниципалитет информирует, что с 22 июля, с понедельника, временно меняется порядок движения транспорта и пешеходов на виадуке около Mega, соединяющем ул. Ужнярё и Йотвингю. Минимум на два месяца по заказу компании Baltic RED на реконструкцию закрыты две полосы движения из четырех и пешеходная дорожка.
„Пешеходам рекомендуется не пользоваться этим виадуком – основная дорога будет закрыта. Временный проход будет на другой стороне, однако он узкий и неудобный. Обо всех изменениях информируют знаки и разметка на дороге“, – сказал представитель Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс.
На стороне Шилайняй на перекрестке ул. Куршю и Йотвингю для пешеходов оборудуют дополнительный переход. Еще один появится прямо за виадуком, около Mega.
Пока подрядчики компании Baltic RED будут работать на одной половине дороги, транспорт будет ездить по одной полосе в сторону Шилайняй и Витенай. Через два месяца работы начнутся на другой стороне.
По заказу АО Baltic Shopping Centers, работы проведет ЗАО Kauno keliai. На это потребуется 3,1 млн. евро с НДС.
Все работы должны быть завершены до Рождества.