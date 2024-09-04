Новые неприятности Жемайтайтиса: политика подозревают в захвате земли

Жемайтайтис сказал, что забор установил прежний хозяин, а он сам этим вопросом никогда не интересовался. Однако, если выяснится, что забор стоит не там, то он либо купить государственный участок, либо освободит землю.
Имбрасас сказал, что сомневается в том, что загорожена государственная земля.
На карте Regia.lt видно, что два участка на ул. Лауру могут быть увеличены за счет государственной земли. На участках стоят большие дома.
Один участок принадлежит бывшему депутату Имбрасасу и его жене (площадь участка 0.1135 га). На участке стоит частный дом и хозпостройка.
По соседству стоит дом бывшего депутата Жемайтайтиса. Ему принадлежит участок в 0.1262 га.
По данным Regia.lt, загороженная территория - это лес.
Представитель Государственной инспекции по строительству Росвальдас Горбачевас сказал Delfi, что инспекция получила информацию о возможных нарушениях на ул. Лауру. Внеплановая проверка намечена на 5 сентября.
Представитель Национальной земельной службы Русланас Голубовас сказал, что занятая земля принадлежит не ей, а Вильнюсскому муниципалитету.
Жемайтайтис сказал Delfi, что по его данным, инспекторы будут проверять не его участок, а Имбрасаса. Он также сказал, что сам заборы не ставил, забор был, когда он купил дом с землей.
„Его установили первые хозяева, у которых я купил. Я купил с забором. Меня 30 раз проверяли, но ничего не нашли. Абсолютно“, – сказал Жемайтайтис. Он заверил, что если будет установлено нарушение, то уберет забор.
Имбрасас сказал Delfi, что не думает, что существует какое-то нарушение. Он сказал, что сам делал замеры, ему кажется, что все хорошо. Правда, если будет зафиксировано нарушение, он обещает освободить землю.