Новые неприятности Жемайтайтиса: политика подозревают в захвате земли

Один участок принадлежит бывшему депутату Имбрасасу и его жене (площадь участка 0.1135 га). На участке стоит частный дом и хозпостройка.

На карте Regia.lt видно, что два участка на ул. Лауру могут быть увеличены за счет государственной земли. На участках стоят большие дома.

Имбрасас сказал, что сомневается в том, что загорожена государственная земля.

Жемайтайтис сказал, что забор установил прежний хозяин, а он сам этим вопросом никогда не интересовался. Однако, если выяснится, что забор стоит не там, то он либо купить государственный участок, либо освободит землю.

Представитель Государственной инспекции по строительству Росвальдас Горбачевас сказал Delfi, что инспекция получила информацию о возможных нарушениях на ул. Лауру. Внеплановая проверка намечена на 5 сентября.

Представитель Национальной земельной службы Русланас Голубовас сказал, что занятая земля принадлежит не ей, а Вильнюсскому муниципалитету.

Жемайтайтис сказал Delfi, что по его данным, инспекторы будут проверять не его участок, а Имбрасаса. Он также сказал, что сам заборы не ставил, забор был, когда он купил дом с землей.