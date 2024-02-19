Новые компенсируемые лекарства и медицинские изделия

"По мере того как бюджет фонда растет с каждым годом, в систему возмещения добавляется все больше и больше лекарств, которые приносят пациентам дополнительную пользу для здоровья и помогают бороться с самыми серьезными заболеваниями. Восемь лекарств, переведенных из резервного списка в список возмещаемых, позволят еще эффективнее лечить онкологические, легочные и сердечные заболевания", - сказал Ауримас Печкаускас, заместитель министра здравоохранения.