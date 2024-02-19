Новые компенсируемые лекарства и медицинские изделия

 
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Решение Комиссии по возмещению расходов на лекарственные средства и медицинские изделия о включении всех восьми лекарств, находившихся в Резервном списке, в список лекарств, подлежащих возмещению с февраля 2024 года, поможет обеспечить пациентам современное и эффективное лечение онкологических, легочных и кардиологических заболеваний, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На возмещение стоимости новых лекарств будет выделено дополнительно 13,5 млн евро из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (PSDF).

"По мере того как бюджет фонда растет с каждым годом, в систему возмещения добавляется все больше и больше лекарств, которые приносят пациентам дополнительную пользу для здоровья и помогают бороться с самыми серьезными заболеваниями. Восемь лекарств, переведенных из резервного списка в список возмещаемых, позволят еще эффективнее лечить онкологические, легочные и сердечные заболевания", - сказал Ауримас Печкаускас, заместитель министра здравоохранения.

Теперь врачи могут назначать пациентам пять новых лекарств, подлежащих компенсации:

  • апалутамид - при раке простаты;
  • осимертиниб - при раке легкого;
  • нинтеданиб - при других хронических фиброзных интерстициальных заболеваниях легких с прогрессирующим фенотипом;
  • атезолизумаб - при раке легкого;
  • дапаглифлозин для лечения сердечной недостаточности.


Еще три новых препарата будут добавлены в систему возмещения в ближайшее время, как только производители лекарств подпишут соглашения с Государственным фондом пациентов об управлении расходами PSDF на эти препараты:

  • цемиплимаб для лечения сквамозной клеточной карциномы кожи;
  • олапариб для лечения эпителиального рака яичников, фаллопиевых труб и первичной брюшины;
  • пембролизумаб для лечения плоскоклеточной карциномы головы и шеи.


С 1 февраля из бюджета PSDF компенсируются два медицинских средства: хирургический инструмент, персонализированный для каждого пациента, для проведения операций на костях онкологических больных, и устройство для соединения и разрезания хирургических швов с титановыми шовными фиксаторами для хирургического лечения поражений клапанов сердца.

Кроме того, с 1 февраля беременным женщинам с гестационным сахарным диабетом компенсируется одна инсулиновая игла на шприц в день, а количество диагностических полосок для измерения уровня глюкозы увеличено до 150 полосок в первые 3 месяца после постановки диагноза гестационного сахарного диабета, а затем до 50 полосок в 3 месяца.

В бюджете фонда на 2024 год предусмотрено в общей сложности 634 млн евро на лекарства, медицинские изделия и аренду медицинского оборудования.

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