Новые карантинные послабления в Литве: изменения для муниципалитетов и родителей учеников

Сообщалось, что одно из основных новшеств – возвращающиеся в школы могут периодически сдавать антигенные тесты на COVID–19.

В проекте Минздрава было отмечено, что обучение в 5–11 классах будет "смешанным", а наряду с профилактическим тестированием работников школ и учеников можно будет для самоконтроля самостоятельно использовать тесты на антигены. Все эти решения вступят в силу с 10 мая.

Каждый муниципалитет будет самостоятельно решать вопрос возвращения детей в школы. В пораженных коронавирусом муниципалитетах тестироваться не надо, если занятия проводятся на открытых пространствах. Это будет распространяться на все классы и актуально для муниципалитетов, где уровень заболеваемости в течение 14 дней составляет больше 200 случаев на 100 000 жителей.

Было решено корректировать и список "зеленых" муниципалитетов - там обучение можно проводить без обязательного тестирования. Из списка вычеркнули шесть муниципалитетов: Йонишкского, Кельмесского, Кретингского, Мажейкяйского, Шакяйского района и Шяуляй.

В список включат Юрбаркский, Шилальский и Тельшяйский район. С 10 мая в списке остается 18 муниципалитетов: Бирштонаса, Биржайского района, Юрбаркского района, Клайпеды, Клайпедского района, Неринги, Пагегяй, Пакруойского района, Пасвальского района, Плунгесского района, Ретаваса, Рокишкского раона, Скуодасского района, Шяуляйского района, Шилальского района, Шилутского района, Таурагского района, Тельшяйского района.

Кроме того, можно проводить проверку знаний у учеников выпускных классов, проверять могут по 10 человек.

Сейчас в школы могут ходить ученики начальной школы, а с 3 мая - 12-классники.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что по вопросу "паспорта возможностей" состоится внеочередное заседание 3 мая.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует до 31 мая.