Новые изменения в порядке выдачи "паспорта возможностей" глазами специалистов

Журналисты LNK напоминают, что 1 декабря прошлого года в Литве привитым жителям разрешили сделать бесплатно один тест на антитела, чтобы проверить их наличие и отсрочить ревакцинацию. Не прошло и месяца, как порядок изменили - на основе положительного теста на антитела документ не будут выдавать.

"Я не против вакцинации, я пойду и привьюсь, когда увижу, что антител становится меньше, а пока у меня их количество растет", – сказал LNK исполнитель Станиславас Ставицкис-Стано.

Новый порядок разочаровал жителей. Они не видят логики. В числе таких жителей и Стано. Он сказал, что два раза делал прививку, потом сдавал несколько тестов на антитела.

"Через месяц я повторил тест на антитела, их было в 45 раз больше. Значит за этот месяц мой иммунитет отреагировал на коронавирус. 28 декабря мой "паспорт возможностей" прекратил свое действие, я сделал еще один тест на антитела. Их снова стало в несколько раз больше", – рассказал LNK исполнитель.

Он подозревает, что мог заразиться коронавирусом от своего ребенка, поскольку симптомов у него не были, ПЦР-тест он не сдавал, поэтому и записи о болезни в e.sveikatа нет.

"Таких ситуаций тысячи", – сказал Стано.

"Общество должно быть зрелым, чтобы каждый раз, когда есть контакт или симптомы делать ПЦР-тест, тогда факт заболевания будет доказан", – сказала глава Инфекционного центра Сантаришкской клиники Лигита Янчорене.

"Тест на антитела, который можно сдать в разных лабораториях, не показывает эффективность вакцины", – сказала специалист.

Так зачем тогда вообще сдавали эти тесты? Ведь жители могли сдать один тест за деньги государства.

"Я не буду распространяться, это было политическое решение. Никогда еще тест на антитела не был поводом к вакцинации или отказа от нее", – сказала Янчорене.

Самое странное, что новый порядок касается только привитых. Те, кто не прививался, но переболел, могут быть спокойны. Их тесты будут поводом для продления "паспорта возможностей".

"Переболевшие, смогут сдать тест на антитела и продлить документ на 60 дней", – сказала представитель Минздрава Гинрета Мегелинскене.

"Переболевшим тоже надо прививаться, полученные после болезни антитела от "омикрона" не защитят. Поэтому вакцинация необходима. Думаю, порядок должен быть один для всех. Так, по моему мнению, должно быть раньше или позже", – сказал LNK инфектолог Арвидас Амброзайтис.

Что было бы, если бы переболев, пусть и бессимптомно, человек сразу привился бы?

"Никто не может ответить на такой вопрос. НО лучше в плане антител не станет, это стрельба в воздух", – сказал LNK Стано.

А Амврозайтис уверяет, что ничего плохого не будет.

"Ничего плохого не случится, только что договорились, что разумный срок - 3 месяца, – сказал Амброзайтис.

Некоторые эксперты говорят, что если привиться сразу после болезни, могут быть тяжелые побочные действия. Однако цель такова – бустерной дозой все должны привиться как можно раньше.

"Если человек привит, рекомендуется ревакцинироваться через 3 месяца", - сказала представитель Минздрава.

Амброзайтис заметил, что с приходом "омикрона" ситуация изменилась.

"Если антител много, мы не знаем, защищают ни от "омикрона" или нет, тут уже все равно 1000 или 2000. Люди не понимают. Считается, что тест на антитела - не самый удачный способ выяснения достаточна ли защита от коронавируса", – сказал инфектолог.

Напомним, что привитые не смогут получить "паспорт возможностей" на основе положительного теста на антитела с 10 января.

Стано сказал, что он опасается реакции организма на вакцину при таком количестве антител.

По словам специалистов, тест на антитела актуален для выяснения, формируются антитела вообще или нет.