Новые факты об информационной атаке: уже ясно, откуда идут письма

"Это организованная кибератака регионального масштаба, поскольку такие письма получаем не только мы, но и соседи. Это часть информационной войны против Литвы, попытка дестабилизации работы, создания паники, снижения доверия к госучреждениям", – сказала Билотайте.

Между тем, глава Национального центра по управлению кризисами Вилматънтас Виткаускас сказал, что атака завершится, когда общество начнет игнорировать такие письма. „

Пожела сказал, что большая часть писем была написана на русском языке. По его словам, рассылка таких писем - это организованная кибератака, цель которой - деструкция работы спецслужб и паника в обществе.

"Идентифицировано 15 адресов на Gmail, с которых высылают угрозы. Выяснилось, что лица, рассылающие эти письма, активно проявляют себя в русскоязычных, пророссийских группах в Telegram и призывают (...) к таким угрозам", – сказал Пожела.

Министр отметила, что литовские службы стараются выяснить организаторов и исполнителей этой атаки.

Билотайте отмечает, что это ложные угрозы. "Выводы, которые сделала полиция - угроза ложная, реальной опасности нет", – заметила министр.

Виткаускас заметил, что угрозы рассылают в рабочие дни.

"Такая атака проводится третий рабочий день подряд. Важно отметить – выбирают рабочий день, чтобы внести хаос в жизнь общества", – сказал он.

По его словам, скорее всего, эта атака связана с Россией.

По его словам, неизвестно, сколько времени может длиться такая атака. Все будет зависеть от реакции на сообщения.