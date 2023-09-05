Новые детали о подозреваемом в развращении детей каунасце: ситуацию прокомментировала семья пострадавшей

Мать пострадавшей от действий Ульвидаса 13-летней не скрывает, что трудно поверить в то, что мужчина совершает такие преступления уже 15 лет. Страшно то, что правоохрана к таким нарушениям серьезно не относится. Ведь суд всегда оказывается на стороне Ульвидаса, а после того как его отпускают, мужчина продолжает совершать преступления. И, возможно, действует не в одиночку. Поэтому женщина считает, что помочь в этой ситуации может только публичность. Женщина обратилась к журналистам TV3.
В передаче на канале зрители увидят лесную опушку в Каунасе, на которую недавно по несколько раз в неделю приезжал один автомобиль. Из него выходил сам Ульвидас и 2-3 девочки в возрасте до 15 лет. Каждый раз, по словам женщины, Ульвидас привозил туда новых девочек, возможно, приезжал не один.
"Он дает девочкам какие-то конфеты, от которых наступает помутнение рассудка. Другие девочки рассказывали моей дочери, что их возили и к другим мужчинам", – рассказала мать пострадавшей.
Сам Ульвидас сказал, что не понимает, что, кому и почему не нравится. Он не видит ничего плохого в том, что снимает штаны перед 13-14-летними девочками. Он говорит, что общество "темное" и предлагает почитать в Google, что такое педофилия.
Родители пострадавшей девочки борются в судах с Ульвидасом почти год. Они это делают не ради своей дочери, а ради других детей, которых продолжает развращать подозреваемый.
Передача выйдет в эфир 5 сентября. В ней покажут, что отец пострадавшей - тот самый мужчина, который, увидев Ульвидаса на одной АЗС в Каунасе в компании новой жертвы, ударил его по лицу.
Больше всего отца девочки удивила реакция приехавших на место происшествия полицейских. Несмотря на то, что после удара с Ульвидасом ничего не случилось, судить будут отца девочки.
И никому не интересно, что утром того дня, когда произошел инцидент, Ульвидасу суд запретил приближаться к детям. Чтобы мужчина мог нанять адвоката для борьбы с Ульвидасом, деньги стал собирать сын литовского исполнителя Жильвинаса Жвагулиса Ажуолас.
Родители пострадавшей девочки воспитывают троих детей, поэтому у них самих нет денег на дорогого адвоката. Благодаря Ажупласу Жвагулису за 14 ч. на адвоката удалось собрать 4000 евро.
"У меня хорошо развито воображение, поэтому я поставил себя на место этих людей, мне сложно даже говорить об этом. Я пытаюсь сдержать эмоции, ноя если бы я был на месте этого отца и увидел такое, я не знаю… Когда кто-то трогает твоего ребенка, находит настоящий психоз. Даже когда я об этом читаю, у меня дрожат руки, кипит кровь", – не скрывает Ажуолас Жвагулис.
Почему отца девочки судят за хулиганство? Почему правоохрана постоянно отпускает Ульвидаса, несмотря на то, что он дальше идет танцевать перед девочками? Кто оплачивает ему дорогих адвокатов, может он действует не один?
Ульвидас был осужден за развращение детей. Сейчас Каунасский участковый суд рассматривает еще одно дело - Ульвидаса обвиняют в развращении лица младше 16 лет. В деле - 25 пострадавших.
Прокурор Дарюс Валкавичюс сказал, что поскольку Ульвидас бежал от правосудия в Данию и был там задержан, его вернули в Литву и назначили арест на три месяца. По словам прокурора, сейчас ведутся еще два расследования, оба дела готовятся к передаче в суд. В деле, которое рассматривает суд, - 36 пострадавших. В тех делах, которые готовят к передаче в суд - 7 пострадавших.