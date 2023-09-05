Новые детали о подозреваемом в развращении детей каунасце: ситуацию прокомментировала семья пострадавшей

Мать пострадавшей от действий Ульвидаса 13-летней не скрывает, что трудно поверить в то, что мужчина совершает такие преступления уже 15 лет. Страшно то, что правоохрана к таким нарушениям серьезно не относится. Ведь суд всегда оказывается на стороне Ульвидаса, а после того как его отпускают, мужчина продолжает совершать преступления. И, возможно, действует не в одиночку. Поэтому женщина считает, что помочь в этой ситуации может только публичность. Женщина обратилась к журналистам TV3.

В передаче на канале зрители увидят лесную опушку в Каунасе, на которую недавно по несколько раз в неделю приезжал один автомобиль. Из него выходил сам Ульвидас и 2-3 девочки в возрасте до 15 лет. Каждый раз, по словам женщины, Ульвидас привозил туда новых девочек, возможно, приезжал не один.

"Он дает девочкам какие-то конфеты, от которых наступает помутнение рассудка. Другие девочки рассказывали моей дочери, что их возили и к другим мужчинам", – рассказала мать пострадавшей.