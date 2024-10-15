Новые депутаты будут получать в два раза больше прежних: какой будет зарплата депутата, спикера и премьер-министра

Сложнее молодым политикам. Представитель демократического союза „Во имя Литвы“ Лукас Савицкас сказал, что живет от зарплаты до зарплаты.

„Я ищу усадьбу между Вильнюсом и Каунасом. Хочу здесь инвестировать, не в Греции“, – сказал он.

Политик не экономит на еде, но все равно умудряется отложить денег. Во время прежнего срока полномочий зарплата Гентвиласа составляла 2700 евро „на руки“. Во время обеденного перерыва политик обычно ищет, во что инвестировать деньги.

„Вот и сейчас я даже растерялся, не знаю, что манит больше - либерализм или столовая. Пойду в столовую, чтобы убедиться, что ради нее“, – шутил политик.

Он утверждает, что отнюдь не зарплата манит его на этот пост.

Эугениюс Гентвилас из числа переизбранных депутатов, сейчас он продолжает борьбу в одномандатном округе.

„Честно говоря, я даже не знаю, какой будет зарплата. Я шел в парламент не ради зарплаты. Я могу заработать больше, чем в парламенте“, – сказал на следующее утро после выборов адвокат Игнас Вегеле, который на выборы шел со списком Литовского союза крестьян и зеленых.

Сейчас не придется жаловаться на небольшие доходы. Зарплаты депутатов нового созыва увеличатся в два раза. До сих пор депутаты получали около 2200 евро „на руки“, сейчас их зарплаты составят 3800 евро „на руки“.

„У нас есть ипотека. Наверное, каждый во время этого срока полномочий чувствовал, как неконтролируемая инфляция „съедала“ деньги, увеличивала расходы. Были месяцы, когда казалось, что живешь от зарплаты до зарплаты“, – сказал LNK депутат.

„Человек, который занимает эту должность, формально является вторым после президента по степени важности и получает меньше 3000 евро „на руки“. Это две средние зарплаты человеку, идущему после президента. Ненормально“, – сказал LNK экономист Альгирдас Барткус.

Представитель демократического союза „Во имя Литвы“ Савицкас тоже сказал, что зарплата депутата должна быть конкурентоспособной, чтобы можно было привлечь в парламент профессионалов.

„Зарплаты депутатов были самыми низкими, по сравнению с зарплатами других политиков и государственных служащих в Литве“, – сказал он.

Либерал Гентвилас уверяет, что важно было менять зарплаты – депутатские зарплаты не менялись 15 лет, с 2008 года.

Но есть и те, кто не считает, что надо было так значительно повышать зарплаты депутатов. В Литве зарплата депутата, по сравнению со средней зарплатой в стране, будет практически самой большой во всей Европе.

„В других странах соотношение составляет 2-3 средних зарплаты, а у нас будет 3–4, почти 4 средние зарплаты. Это уже много. Поэтому я воздержался, когда голосовали за эти поправки“, – сказал консерватор Юргис Разма.

Спикер парламента будет получать столько, сколько зарабатывает хороший программист, но меньше, чем глава государственной компании. Например, зарплата гендиректора „Литовских железных дорог“ в первом полугодии 2024 года составляла 7700 евро „на руки“.