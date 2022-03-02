Минздрав напоминает, что если содержимое аптечки обновлялось после 1 января 2020 г. водителям надо купить только два жгута-турникета. Если аптечка была приобретена раньше, то водители должны купить новую аптечку.

В аптечке должны быть: эластичный бинт, одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.) одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.).

На курсах по оказанию первой помощи, водителей будут учить пользоваться этими приспособлениями.