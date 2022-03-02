Минздрав напоминает, что если содержимое аптечки обновлялось после 1 января 2020 г. водителям надо купить только два жгута-турникета. Если аптечка была приобретена раньше, то водители должны купить новую аптечку.
В аптечке должны быть: эластичный бинт, одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.) одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.).
На курсах по оказанию первой помощи, водителей будут учить пользоваться этими приспособлениями.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Взрывы в городах, ожидание переговоров сторон
Противостояние российской агрессии со стороны...
Спецэфир DELFI с Матвеем Ганапольским и Насткой Федченко из Киева: "И вы тоже должны быть готовы"
Россия продолжает военное вторжение в Украину по...
Премьер Литвы заговорила об "атомных" санкциях в отношении России: это точно не SWIFT
Премьер-министр Литвы в среду еще раз подчеркнула, что...
Премьер-министр: Литва могла бы выжить и без газпромовского газа (12)
Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что Литва...