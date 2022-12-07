Новшество в Regitrа – клиентов будут консультировать не только работники

Сейчас REVIS может отвечать на вопросы, связанные с экзаменами для будущих водителей, будет консультировать по вопросу выдачи и обмена водительского удостоверения, поможет найти ответу на вопросы общего характера, например, время работы отделений, где найти системы регистрации и т.д.

"Мы хотим, чтобы клиенты могли быстрее и проще получить необходимую информацию, постоянно ищем благоприятные для клиентов варианты, поэтому привлекаем технологические решения. Конечно же, REVIS со временем будет совершенствоваться и предоставлять больше информации. В этом ему смогут помочь и клиенты, задавая вопросы и улучшая работу искусственного интеллекта", – сказала представитель Regitrа Ирена Зданавиче.

По ее словам, в месяц в компанию поступает около 40 000 звонков, немалая их часть связана с простыми вопросами, на которые сможет отвечать REVIS. Это облегчит работу центра обслуживания клиентов компании.

Правда, это не окончательная версия ассистента. В следующем году планируется его усовершенствовать, чтобы REVIS мог давать консультации по вопросу регистрации транспортных средств, выдачи номеров и т.д. Имя ассистенту - REVIS - выбрали работники Regitrа – это аббревиатура: Registracija-Egzaminai-Vairuotojo pažymėjimai-Informacinė-Sistema.