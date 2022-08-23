Новшество на дорогах: появились отдельные секции светофоров для общественного транспорта

Это новшество появилось на ул. Карейвю, 11. Отмечается, что секция будет отличаться белым цветом, чтобы не путали ее с другими сигналами светофора.
"Было решено установить эту секцию именно здесь, поскольку здесь выделена полоса A, по которой едет только общественный транспорт. Эта полоса отделена, поэтому не будет конфликта с другими транспортными средствами, здесь нет и пешеходных переходов", – сказал Робертас Марковскис, представитель компании JUDU.
Такие секции для общественного транспорта есть в Скандинавских странах, в Германии, Эстонии и др. странах. Это новшество ПДД не только облегчит движение общественного транспорта, но и будет способствовать экономии горючего.
Это отдельная секция на светофоре, которая не связана с общими сигналами для другого транспорта. Она дает общественному транспорту право первенства.
Эта секция действует так:
когда основной сигнал светофора зеленый – секция не работает, автобусы и троллейбусы едут на зеленый свет;
когда основной сигнал светофора красный – включается дополнительная секция для общественного транспорта, транспорт начинает поездку раньше, а автомобили стоят на и ждут зеленого сигнала.
"(...) Мы видим возможность использовать дополнительные секции и в других местах. Например, на проспекте Лайсвес, ул. Юстинишкю, на проспекте Конституциёс, на перекрестке ул. Летувос Статуту. Также можно предоставить общественному транспорту право первенства при выезде с остановок, например, у Зеленого моста. Там общественный транспорт, который едет в сторону центра, должен останавливаться на остановке справа, а после пересечения перекрестка перестроиться влево на мосту. Если мы увидим, что эта секция принесла пользу на ул. Карейвю, то подумаем об оборудовании таких секций и в других местах", – сказал Марковскис.
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