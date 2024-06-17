Новшества в литовских поездах удивляют иностранцев: таких предложений нет даже в Лондоне

Люди обычно склонны говорить о том, что плохо, на что можно пожаловаться. Многие просто ищут, к чему бы прицепиться. Но я решил сделать наоборот — рассказать вам о том, чем можно гордиться и чем хвастаться. Такие мысли пришли мне в голову в минувшие выходные, когда ехал на поезде из Вильнюса в Клайпеду, а затем обратно. Ходил по поезду и удивлялся.
Следует уточнить – удивился не я один, удивились и другие пассажиры поезда. „Что здесь сейчас происходит - откуда такая роскошь?“ - пошутили Дануте или Дайва, не сердитесь, я не запомнил имя этой дамы, помню только, что она из Вильнюса, работает в одном из коммерческих банков. Она много путешествовала, многое повидала – прошлым летом была в Португалии и на юге Франции, зимой была в Норвегии.
„У нас действительно лучше, чем в других странах“, — говорили пассажиры, которых я встретил. Точно так же, как господин Эдвард со своей женой, Эдитой, ехал на поезде с нашего морского побережья в столицу. „Ваши поезда – это что-то особенное. Не могу поверить в происходящее, такой изысканности нет даже в Лондоне. Ничего подобного я нигде не видел, уровень здесь действительно высокий“, - удивленно отметил британец.
Я путешествую поездами по Литве уже добрых двадцать лет, а может быть, и больше, поэтому могу с полным основанием назвать себя „пассажиром, который видел все“. Но то, что происходит в последнее время, — это нечто особенное.
Начнем с того, что больше всего понравится сегодняшним интернет зависимым людям. На протяжении многих лет на многих рейсах по Литве у нас был бесплатный Wi-Fi (я бы сказал на всех, но я не все пробовал, поэтому не могу подтвердить). Он уже давно работает на маршрутах из столицы в Каунас и обратно, из Вильнюса в Тракай и обратно, из Каунаса в Мариямполе и обратно, в поездах в Шяуляй, Клайпеду и обратно в Вильнюс. Мне пришлось проехать по этим маршрутам, и я сам пользовался Интернетом.
Это хорошая вещь, ведь бесплатно, такого бесплатного Wi-Fi вы не получите нигде в мире. Правда, иногда возникали проблемы со связью. Например, когда ехал из Вильнюса в Клайпеду и обратно, были участки, где интернет пропадал на добрых десять-двадцать минут, а были участки, где он работал раздражающе медленно. Но вот — настали новые времена.
Литовские железнодорожники, представители компании LTG Link, которые заботятся о качестве наших поездов и всех услуг, которые получают пассажиры, решили, что Литва должна быть примером для всего мира. Бесплатный и простой Wi-Fi ушел в прошлое, подумали они и заказали нам лучшее в мире спутниковое подключение к Интернету Starlink, которым управляет миллиардер Илон Маск. Особенность Starlink в том, что он нигде не пропадает и не зависает, даже в самых отдаленных районах, в самых лесных районах, Интернет передается через спутники – он прекрасно работает на телефонах и компьютерах пользователей.
В поездах, на которых я ездил в прошлые выходные и из Вильнюса в Клайпеду, и обратно, был тот самый знаменитый Starlink, поэтому я очень жадно закачивал его в свои устройства. Главным образом, чтобы проверить, действительно ли нет перебоев или каких-либо нарушений. На компьютере я начал смотреть прямую телетрансляцию, в другом окне запустил YouTube и одновременно подключил литовские и зарубежные новостные порталы. Все работало идеально, без каких-либо сбоев.
На телефоне я пользовался Instagram, Facebook, TikTok - они тоже работали без остановки, я мог загружать видео и фото, все пробовал. Другими словами - если вам нужно поработать во время поездки, подключиться к какой-то удаленной конференции или, например, посмотреть футбол, баскетбол, плавание или какое-то другое спортивный мероприятие - пожалуйста, это можно сделать без перерыва. Сравню так, скорость интернета как дома.
Самое приятное то, что, по крайней мере на данный момент, известный в мире интернет Starlink совершенно бесплатен в наших поездах LTG Link. Я спросил у проводников, может это временный проект, может просто проверка, может позже введут плату, но они покачали головами. „Насколько нам известно, планов нет, это всегда должно быть бесплатно“, — сказали они, уже сами опробовав новый сервис.
„Все работает очень хорошо, мы довольны“, — порадовались они. Правда, еще не все поезда, курсирующие по Литве, могут похвастаться соединением Starlink, на официальном сайте железнодорожной компании я нашел информацию о том, что в трех поездах курсирующих по маршрутам Вильнюс-Клайпеда и Клайпеда-Вильнюс, а также Вильнюс-Рига и Рига-Вильнюс. Осенью спутниковая связь будет установлена еще в четырех поездах.
Хороший, быстрый интернет – это еще не все. Впервые, ехав в литовском поезде, я увидел еще одно новшество, о котором нигде не читал и не слышал. Оказывается, проводники стали предлагать пледы пассажирам, тем, кому прохладно, или тем, кто просто хочет комфорта. Очень похоже на террасы ресторанов и кафе, в летний сезон, обычно по вечерам.
Проводник проходит по вагону, держит в руках гору пледов и спрашивает у всех: кто-нибудь хочет укрыться, кому-нибудь холодно? Можете в это поверить?
Пледы – отличная, просто гениальная идея, которая делает наши поезда намного уютнее, а проводников – заботливыми, друзьями пассажиров. Такое может быть и на самолетах, даже на самых коротких рейсах. Господа авиаторы, учитесь у наших железнодорожников. Я видел, как пледы раздавали как в вагонах первого, так и второго классов, и здесь опять же следует отметить, что эта услуга абсолютно бесплатна. Еще одно приятное нововведение, которое радует как наших путешественников, так и иностранцев.
Я как человек много путешествовавший, такого не видел нигде в мире, даже в Швейцарии. То, что происходит на железнодорожных маршрутах нашей страны, обнадеживает, мы идем по хорошему пути. Давайте совершать больше поездок. У нас уже есть маршруты в Варшаву и Краков, в Ригу, сделаем рейс в Таллин, Берлин, Париж, Амстердам, Прагу и другие крупные города Европы. Как прекрасно путешествовать на поезде, а если бы их скорость увеличилась, это было бы чудо. Но насколько я понимаю, у транспортников уже есть такие планы. Ждем.