Новшества в литовских поездах удивляют иностранцев: таких предложений нет даже в Лондоне

Самое приятное то, что, по крайней мере на данный момент, известный в мире интернет Starlink совершенно бесплатен в наших поездах LTG Link. Я спросил у проводников, может это временный проект, может просто проверка, может позже введут плату, но они покачали головами. „Насколько нам известно, планов нет, это всегда должно быть бесплатно“, — сказали они, уже сами опробовав новый сервис.



„Все работает очень хорошо, мы довольны“, — порадовались они. Правда, еще не все поезда, курсирующие по Литве, могут похвастаться соединением Starlink, на официальном сайте железнодорожной компании я нашел информацию о том, что в трех поездах курсирующих по маршрутам Вильнюс-Клайпеда и Клайпеда-Вильнюс, а также Вильнюс-Рига и Рига-Вильнюс. Осенью спутниковая связь будет установлена ​​еще в четырех поездах.