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В четверг днем погоду в Литве обусловит зона высокого давления. По всей стране будет облачно, прояснений будет немного. Значительных осадков не прогнозируют.
Новости синоптиков: похолодает, но в выходные дни ждут перемены
© DELFI / Josvydas Elinskas

Днем будет всего 7-10 градусов тепла, только на западе местами воздух прогреется до 11-12 градусов.

В пятницу ночью Литва останется в зоне действия антициклона. Ожидаются прояснения, вероятность заморозков невелика. Местами ожидается туман. Ночь будет прохладной 1-6, у моря до 8 градусов тепла. В воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0-5 градусов.

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В пятницу днем зона высокого давления понемногу сместится на восток, однако Литва останется в ее западной части. Вероятность осадков невелика. Днем будет 7-12 градусов тепла.

В выходные дни пойдут дожди, станет теплее.

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