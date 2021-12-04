Новости о новом штамме жителей не пугают - популярные направления на праздники уже раскуплены

Все больше стран вводит дополнительные ограничения из-за появления нового штамма "омикрон", сообщает INFO TV.
По словам президент Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гавялене напомнила, что с начала пандемии было очень много ограничений.
"Надеюсь, урок вынесен, поняли, что полное запрещение поездок и ограничение движения неэффективно. Поэтому как литовское правительство, так и правительства других стран объявили требование - тестироваться и изолироваться до выяснения, не заболел ли человек, и каким будет действие нового штамма", – сказала Гавялене, порадовавшись тому, что поездки полностью не были запрещены.
"Мы рады, что жители не паникуют и выбирают поездки. Конечно, они задают вопросы, спрашивают, на что обращать внимание", – заметила она.
Гавялене заметила, что в такой период лучше всего покупать поездки через туроператоров, поскольку в случае срыва поездки можно вернуть деньги в течение 14 дней или получить иную помощь.
Гавялене отметила, что о гигиене должны позаботиться сами клиенты.
"Это значит, что надо выполнять все указания: быть в маске все время и в аэропортах и во время полета", – заметила она.
Третий совет – позаботиться о страховке, в которую входит риск заражения COVID-19.
"Это три важных момента, о которых надо знать сейчас перед поездкой, неважно, какой в какой регион отправляется турист", – заметила Гавялене.
Она заметила, что требование изоляции после приезда снижает привлекательность поездок.
"Точно не надо выбирать поездки в те страны, вернувшись из которых надо изолироваться. Это не слишком привлекательный момент. Конечно, если человек полностью осознает последствия и его личным планам эта изоляция не мешает, то это друге дело", – сказала Гавялене.
Она напомнила, что до 1 декабря путешественники могли сдать тесты перед поездкой бесплатно, но сейчас за тесты должны платить сами люди.
Гавялене заметила, что многие люди именно ради возможности путешествовать и прививаются.
"Среди туристов очень немногие не привиты, кстати, большая часть стран открыта именно для полностью привитых", – напомнила она.
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