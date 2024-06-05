Новости климатолога для планирующих отпуск литовцев: это лето будет иным

„Я сейчас отдыхаю в Литве, поэтому важно, чтобы погода была хорошей. Сейчас погода, как в тропиках, бывают кратковременные дожди, грозы. Во время отпуска погода важна, но можно приспособиться. Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда“, – сказал молодой человек.

Он сказал, что предпочитает отдыхать в Литве в августе, когда становится прохладнее.

„Но вообще отдыхать можно все лето“, – сказал он.

Другой мужчина сказал: „Погода в Литве нестабильная, сложно предугадать. Обычно смотришь, когда будут хорошие выходные и едешь на 3-4 дня к морю“.

Еще один собеседник сказал, что повезло тем, кто отдыхает сейчас.

„Но обычно больше всего подходят июль и август“, – сказал он.