Новости для будущих мам в Литве: наконец-то смогут просить сделать желаемую операцию

“Такая практика существует во многих странах ЕС и мира. Литва тоже, наверное, не то исключение, где это не надо легализовать. Но в какой форме это должно быть узаконено, это другой вопрос. Каждая страна выбирает свой путь.

Чтобы чем дальше, тем больше появлялось женщин, которые хотели бы высказать свое мнение, выбрать приемлемый способ родов – либо естественным путем, либо путем кесарева сечения. Выбрать и другие аспекты ухода за беременными, родами продолжается уже давно. Наверное, это стало только актуальнее, потому что женщины стали просить об этом сами, даже с помощью адвоката”, — сказала Д. Рамашаускайте.

Она сказала, что женщина сама должна решить, нужно кесарево сечение или нет. Специалисты должны предоставить женщинам всю необходимую информацию.

"И наша обязанность как акушеров-гинекологов, врачей, специалистов - предоставить всю необходимую информацию и предоставить ее объективно - за и против. При рассмотрении этого выбора следует предоставить информацию о возможных рисках и возможных осложнениях при данной беременности, в послеродовой период и при других беременностях. Конечно, пойдет это на пользу или во вред подрастающему ребенку”, — сказала Д. Рамашаускайте.

По словам главы Центра акушерства и гинекологии, после естественных родов меньше риск кровотечений и инфицирования, меньше вероятность попасть в отделение интенсивной терапии и реанимацию.

“А говоря о таком большом количестве плюсов, почему нужно выбирать кесарево сечение.. Это удобно, потому что вы знаете, когда это произойдет, это происходит по плану, в этом нет ничего неожиданного. Может быть, это такой больший психологический комфорт”, — сказала она.

Врач рассказала LNK, что при кесаревом сечении меньше шансов травмировать новорожденного, но при естественных родах никогда не бывает травм новорожденных, связанных с порезами.

“Если смотреть на дальнейшие последствия, то после естественных родов недержание мочи у женщины будет более частым явлением, но вероятности того, что у нее будет разрыв матки в следующую беременность, нет. Мы как врачи обязаны предоставить эту объективную информацию, чтобы женщина сама могла оценить и принять решение — хочет ли она кесарево сечение или решит родить естественным путем”, — сказал корреспондент LNK.