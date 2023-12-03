Новость от читателя. Ремонт важной улицы столицы — испытание для пассажиров общественного транспорта

 
www.DELFI.lt
Kelio darbai Savanorių pr.
Kelio darbai Savanorių pr.
ФОТО: Skaitytojo nuotr.
В Delfi обратился возмущенный житель Вильнюса. По его словам, начатые и незавершенные работы на остановках общественного транспорта причиняют не только неудобства пассажирам, но и создают риски травмирования.

Во время ремонта дороги на проспекте Саванорю была снесена часть тротуара. Написавший читатель возмущен тем, что, хотя дорогу и отремонтировали, тротуар уже несколько недель лежит в руинах.

"Это не два дня и не две недели. Вот уже второй месяц тротуар снесен и брошен... И это не какое-то захолустье, а столица Вильнюс, проспект Саванорю. Даже сейчас каждый раз, когда пассажиры садятся и выходят из троллейбуса или автобуса на остановке общественного транспорта „Riovonys“ не получить травму – задача непростая. Я несколько раз чуть не вывихнул ногу. Второй троллейбус, следующий за первым, не до конца остановившимся, высаживает пассажиров в районе остановки возле траншей и баррикад. Интересно, когда это будет завершено? Весной?" - пишет он.

По мнению читателя, было неудобно и опасно и до того, как пошел снег, а в холодную и ледяную погоду не получить травму еще труднее.

Kelio darbai Savanorių pr.

В комментарии, отправленном Delfi муниципалитетом, поясняется, что тротуары снесены из-за замены дорожных бортов.

Однако прямо на вопрос, когда пассажиры смогут безопасно садиться и выходить из общественного транспорта на остановке „Riovonys“, не отвечают.

"В ходе работ по благоустройству проспекта Саванорю были заменены дорожные борты. Для того чтобы эти работы были проведены должным образом, пришлось временно снести часть тротуарного покрытия. Дорожные борты уже заменены, а участки возле них восстановлены. Тротуарная плитка будет заменена, как только позволят погодные условия. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в ответе.

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