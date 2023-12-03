Новость от читателя. Ремонт важной улицы столицы — испытание для пассажиров общественного транспорта

"Это не два дня и не две недели. Вот уже второй месяц тротуар снесен и брошен... И это не какое-то захолустье, а столица Вильнюс, проспект Саванорю. Даже сейчас каждый раз, когда пассажиры садятся и выходят из троллейбуса или автобуса на остановке общественного транспорта „Riovonys“ не получить травму – задача непростая. Я несколько раз чуть не вывихнул ногу. Второй троллейбус, следующий за первым, не до конца остановившимся, высаживает пассажиров в районе остановки возле траншей и баррикад. Интересно, когда это будет завершено? Весной?" - пишет он.