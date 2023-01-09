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После того как Государственное агентство данных объявило индекс потребительских цен этого года, меняются тарифы регистрации автомобилей. В соответствии с новой индексацией цен, в Regitrа будут обновлены тарифы, их начали применять с 9 января.
Новость для водителей: меняются тарифы на регистрацию автомобилей в Regitra
© DELFI / Karolina Pansevič

Согласно законам, налог на регистрацию автомобилей индексируют ежегодно. Индексацию проводят в конце календарного года.

Точный размер тарифа зависит от выбросов CO2 и типа двигателя. Например, если выбросы CO2 бензинового автомобиля составляет 141 г/км, то размер платы составит 30 евро, а после индексации (умножения на 1,349) - 40,47 евро.

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В таблице представлены все размеры тарифов:

Registracijos mokesčio dydžiai
Registracijos mokesčio dydžiai
© Regitros nuotr.

Regitra напоминает, что платить за регистрацию надо только, если выбросы CO2 превышают 130 г/км. Платить за регистрацию надо, при первой регистрации авто в Литве и каждый раз, когда меняется его владелец.

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