Новость для тех, кто строит дом: в Литве ограничена возможность строительства своими силами

Вильнюсец Дарюс сейчас ищет участок для строительства дома. Он хотел бы строить дом сам. Таких строителей в Литве много. Жители, у которых есть сбережения, сами выполняют работы, некоторые берут деньги на строительство в кредит, однако они сами и строители и заказчики. Правда, иногда такие недостроенные своими руками дома продают – таким бизнесом занимается немало жителей Литвы. Бывает и такое, что частный дом строит не физическое, а юридическое лицо, нанимая неквалифицированных помощников или вообще не нанимая их. Позже, когда юридическое лицо продает такой дом, оно не может предоставить никаких гарантий. Весной этого года вступит в силу закон, который ограничит такое строительство. Поправки к закону о строительстве были приняты в декабре 2022 года.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Дайнюс Чергялис сказал, что до сих пор, согласно закону, самострой – это был способ организации строительства, при котором все работы выполнялись и здание возводилось на риск самого строителя, без заключения договоров с подрядчиками, за счет физической силы самого строителя. Эксперт заметил, что раньше так строить могли и физические и юридические лица, строитель брал все риски по качеству и безопасности на себя. Иными словами, юридические и физические лица могли строить индивидуальные дома сами или, нанимая, неквалифицированных работников.

"После принятых поправок, такая возможность останется только если речь идет о простом ремонте (это будет касаться всех и в зданиях всех типов), кроме того, это смогут делать физические лица, которые строят новый, реконструируют старый или проводят капитальный ремонт дома общей площадью не больше 300 кв. м, или несложные постройки, которые не зависят от дома. В остальных случаях придется нанимать подрядчика или самим становиться подрядчиками и выполнять все их обязательства, отвечать всем требованиям", – пояснил Чергялис.

Эксперт прибавил, что при строительстве частных домов можно использовать физическую силу самого хозяина и его близких, не нанимая другие лица. В случае смешанного способа строительства (сочетание самостроя с наймом подрядчика, как физического, так и юридического лица), строитель может нанимать отдельных подрядчиков для выполнения каких-то работ. Во всех случаях и физические и юридические лица должны располагать необходимыми документами, разрешающими им заниматься соответствующим видом деятельности. Новый закон вступает в силу с 1 мая 2023 года.