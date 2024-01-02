Новость читателя: жители столицы используют новый способ бронирования места для парковки

Жительница столичного микрорайона Юстинишкес рассказала, что во дворе ее дома водители на месте автомобиля оставляют стулья.
"Сначала так поступал один водитель, потом появился во дворе и второй стул. Фотографию я разместила в одной группе на Facebook, чтобы выяснить, почему не убирают эти стулья. Соседи говорят, что пытались, но на утро в шине машины оказались гвозди", – писала читатель.
На самом деле в комментариях группы люди рассказывают, что пострадали от соседей – у одних в шинах были гвозди, у других подняли дворники. Один пользователь предлагает наказывать таких соседей.
"За такие шуточки надо штрафовать, например, как за выбрасывание мусора и тогда все прекратится. До них еще не дошло, что мы 30 лет живем в независимой Литве, поэтому если хочешь иметь свой кусочек земли, его надо купить, а не заявлять, что я там живу всю жизнь", – писал он.
Пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Delfi, что в 2023 году жители дома, о котором идет речь, в полицию с жалобами на занятую парковку не обращались.
"Были 4 сообщения – из-за заставленных автомобилей, 1 - было обнаружено тело, 1 – пьянство, 1 – звонок из-за мошенников, 1 – из-за ДТП", – перечислила она.
Самороковская сказала, что в связи с таким "бронированием" мест во дворе надо обращаться в муниципалитет, а в связи с нанесенным автомобилям ущербом - в полицию или в суд.