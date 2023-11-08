Новость читателя: женщина бойкотировала продукцию Vičiūnai, а оказалось, что покупала ее под другим названием

 
Кристина Кибартайте-Дамуле
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI montažas

Жительница Вильнюса Инга рассказала, что ей нравится демонстрировать свою гражданскую позицию отказом от продукции компаний, с ценностями которых она не согласна. Вопрос у нее вызвала селедка Well done в магазинах сети Maxima – указано, что произведена селедка в Литве, но неясно, не является ли производителем группа Vičiūnai, которая до сих пор не ушла из России.

"Я выражаю свою гражданскую позицию следующим образом: не покупаю продукцию Grigeo за то, что компания в течение ряда лет наносила вред литовской природе, не покупаю продукцию Viči, не хожу в кафе Sugamour и другие кафе группы Amber, стараюсь не покупать продукцию Nestle, хотя с этим сложнее – Nestle практически вездесуща. Эти компании я игнорирую потому, что они продолжают работать на российском рынке", – писала Delfi Инга.

Однако она напомнила, что несколько лет назад продукцию Grigeo в магазинах Maxima продавали под брендом Favorit.

"Если не знать об этом, то будешь покупать, ведь там производитель не указан. Об этом рассказали журналисты. Я боюсь, что то же самое может быть и с Vičiūnai. Например, Maxima продает селедку под своим брендом Well done. Написано, что произведено в Литве. Но мне важно знать, кто поставщик. Хочу, чтобы у меня была возможность знать, совпадают ли ценности компании с моими, что мои деньги не идут в карманы предпринимателей, запятнавших себя кровью украинцев", – сказала Инга.

Delfi обратился за информацией к Maxima и выяснил, что действительно один из поставщиков продукции Well done - компания Vičiūnai.

Но представитель сети Марюс Тилмантас сказал, что этой продукции на прилавках Maxima скоро не останется, поскольку сейчас распродают остатки.

"С 1 ноября Vičiūnai эту продукцию не производит", – заверил он.

Он сказал, что продукцию Vičiūnai можно узнать по коду LT 68-07 EB.

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