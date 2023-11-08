Новость читателя: женщина бойкотировала продукцию Vičiūnai, а оказалось, что покупала ее под другим названием

"Я выражаю свою гражданскую позицию следующим образом: не покупаю продукцию Grigeo за то, что компания в течение ряда лет наносила вред литовской природе, не покупаю продукцию Viči , не хожу в кафе Sugamour и другие кафе группы Amber, стараюсь не покупать продукцию Nestle , хотя с этим сложнее – Nestle практически вездесуща. Эти компании я игнорирую потому, что они продолжают работать на российском рынке", – писала Delfi Инга.

"Если не знать об этом, то будешь покупать, ведь там производитель не указан. Об этом рассказали журналисты. Я боюсь, что то же самое может быть и с Vičiūnai. Например, Maxima продает селедку под своим брендом Well done. Написано, что произведено в Литве. Но мне важно знать, кто поставщик. Хочу, чтобы у меня была возможность знать, совпадают ли ценности компании с моими, что мои деньги не идут в карманы предпринимателей, запятнавших себя кровью украинцев", – сказала Инга.